Jan Böhmermann will für den Vorsitz der SPD kandidieren. Das kündigte er in seiner Show Neo Magazin Royale an. Willy Brandt sei ihm Traum erschienen und habe ihm gesagt: "Du musst es machen, der Olaf (Scholz) ist 'ne Pfeife". Wie Böhmermann auf der Website seiner Kampagne #neustart 2019 schreibt, müssten noch formelle Herausforderungen bewältigt werden. So müsse er bis Sonntagabend SPD-Mitglied werden und sich die Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband sichern.



Der Satiriker beteuerte, die Aktion sei kein Witz. Bei Neo Magazin Royale sind Aktionen, die mit seriöser und ironischer Absicht spielen, allerdings fester Bestandteil der Show.

"Kluge Kampagne", kommentierte Juso-Chef Kevin Kühnert das Video von Böhmermanns Bewerbungsrede auf Twitter. "Es fehlen noch AWO-Tischdecke und IG Metall-Cap, dann könnten die ersten Unterbezirke weich werden. Tipp: Mehr Willy Brandt-Zitate nutzen." Alexander Schweitzer aus dem SPD-Bundesvorstand sagte der Bild-Zeitung, er finde es gut, wenn der Moderator SPD-Mitglied werde. "Allerdings sollte er beim Mitgliedsbeitrag nicht zu knauserig sein und sich das mit dem Vorsitz schnell wieder abschminken."

Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Andrea Nahles als Parteivorsitzende läuft am Sonntag ab. Wie ein Parteisprecher mitteilte, hat der Wahlvorstand der SPD bislang bei fünf Kandidatenduos die nötige Unterstützung anerkannt: Olaf Scholz und die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann, die beiden Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer sowie die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und der Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel.

Seit dem Rücktritt von Andrea Nahles ist der Posten an der SPD-Spitze vakant. Derzeit wird die Partei kommissarisch und gemeinsam von Thorsten Schäfer-Gümbel, Malu Dreyer und Manuela Schwesig geführt – bis ein neues Führungsteam gewählt ist. Nach Ende der Bewerbungsfrist folgen 23 Regionalkonferenzen, auf denen sich die Kandidaten vorstellen können. Faktisch bestimmt wird die Spitze in einer Mitgliederbefragung. Formell abgeschlossen wird das Verfahren auf einem Parteitag in Berlin Anfang Dezember, wo dann auch über die Halbzeitbilanz der Koalition mit der Union debattiert und abgestimmt werden soll.