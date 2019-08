China hat einen Beschäftigten des britischen Konsulats in Hongkong in Gewahrsam genommen. Das bestätigte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums: Der 28-jährige Simon Cheng Man-Kit habe Gesetze zur öffentlichen Sicherheit verletzt, er befinde sich für 15 Tage in "Administrativhaft". Der Konsulatsmitarbeiter sei in der chinesischen Stadt Shenzhen festgesetzt worden.



Der Konsulatsmitarbeiter stamme aus Hongkong "und ist somit Chinese", sagte der Sprecher des Außenministeriums. "Es handelt sich also um eine innere Angelegenheit Chinas." Unklar ist, ob der Mann einen Diplomatenpass besitzt.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass der Konsulatsmitarbeiter seit einer Geschäftsreise nach China vermisst werde und möglicherweise festgenommen worden sei. Simon Cheng Man-Kit habe ein Wirtschaftstreffen in Shenzhen im Südosten Chinas besucht. Das britische Außenministerium hatte noch am Dienstag Sorge über den Verbleib seines Mitarbeiters geäußert. Der 28-Jährige soll bereits am 8. August an der Grenze auf dem Weg zurück nach Hongkong verschwunden sein.



Die frühere britische Kronkolonie Hongkong ist seit 1997 eine Sonderverwaltungszone Chinas – mit autonomer Führung und umfangreichen Sonderrechten, die bis 2047 garantiert sind.



Seit mehr als zwei Monaten kommt es in Hongkong immer wieder zu Massenprotesten, die sich gegen die chinesische Regierung richten. Auslöser der Demonstrationen war ein Gesetzentwurf der Regierung zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Der Entwurf wurde mittlerweile verworfen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstrationen fordern freie Wahlen und unabhängige Untersuchungen von Polizeigewalt bei früheren Demonstrationen.



1/22 Janice hat schon im Jahr 2014 demonstriert. "Ich mache mir Sorgen um die Zukunft und möchte auf der Demo hören, welche Pläne die Protestführer haben", sagt sie am 16. August während der "Stand with Hong Kong – Power to the People"-Rally. © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 2/22 Herr Tsang ist Beamter in Rente: "Ich bin alt und hatte ein gutes Leben in Hongkong. Jetzt bin ich hier, um die jungen Leute im Kampf um ihre Zukunft zu unterstützen." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 3/22 Lok hat sich mit seiner Freundin den Protesten angeschlossen: "Ich bin schockiert, mit welcher Gewalt die Polizei gegen uns vorgeht. Ich demonstriere gegen Gewalt." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 4/22 Kelvin hat eine Flagge der Vereinigten Staaten mitgebracht: "Die USA sind ein Leuchtfeuer der Demokratie. Die Welt muss hören, dass Hongkong Hilfe aus dem Westen braucht, um Chinas aggressivem Einfluss auf unseren Rechtsstaat Herr zu werden." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 5/22 Andy fühlt sich mehr britisch als chinesisch: "Hongkong ist eine internationale Stadt und kein chinesische. Ich demonstriere für freie Presse und einen Rechtsstaat." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 6/22 Winnie hat nichts gegen China und will nichts wissen von einem unabhängigen Hongkong: "Ich protestiere, weil die Polizei die Demonstranten Kakerlaken genannt hat. Entmenschlichende Rhetorik hat keinen Platz in unserer Gesellschaft." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 7/22 Peter hat das Bild eines blutenden Auges in seine Schutzbrille geklebt: "Die Polizei hat einer Sanitäterin mit Gummischrot ein Auge zerschossen. Ich bin sicher, dass sich bereits festlandchinesische Agenten unter den Polizisten befinden. Ich demonstriere gegen die Polizei von Hongkong, weil sie nicht mehr auf der Seite des Volkes ist." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 8/22 Hassom ist mit seinen Freunden aus der Universität gekommen: "Hongkong ist der letzte Außenposten der Freiheit in dieser Region und ich möchte, dass das so bleibt. Wenn nötig, bin ich bereit, für die Demokratie zu kämpfen." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 9/22 Frau Tang kühlt sich ab mit einem Handventilator und ist überwältigt von den Tausenden Demonstranten: "Ich möchte den jungen Leuten zeigen, dass meine Generation sie unterstützt." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 10/22 Hei will nur friedlich demonstrieren: "Ich hoffe auf die Aufmerksamkeit der USA und Großbritannien, Hongkong darf nicht im Stich gelassen werden." (Stand with Hong Kong) 11/22 Alex möchte anonym bleiben: "Ich kämpfe gegen das brutale Vorgehen der Hongkonger Polizei." (Stand with Hong Kong) 12/22 Stella aus Österreich ist als Touristin nach Hongkong gekommen und hat sich den Protestierenden angeschlossen: "Ich möchte den Demonstranten zeigen, dass sie Unterstützung aus der ganzen Welt haben." © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 13/22 Vor der Polizeistation im Stadtteil Sham Shui Po fand am 14. August eine spontane Kundgebung statt. Dieser Demonstrant möchte seinen Namen nicht nennen, aus Angst vor Peking. Er sagt nur: "Fügt Öl hinzu!" Dies ist der Schlachtruf der Demonstranten, er bedeutet so viel wie "Los geht's!" © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 14/22 Am 17. August demonstrierten die Lehrer im Chater Garden. Herr Tschang ist Rentner und trägt seine Botschaft auf dem Helm: "Studenten, boykottiert den Unterricht! Beschützt die Jugend, beschützt Hongkong, Lehrer und Eltern, steht auf! Hört auf, auf uns zu schießen, stoppt willkürliche Festnahmen!" © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 15/22 Maximilian unterrichtet Designtechnologie an der Universität: "Ich bin hier, um meine Studenten zu unterstützten in ihrem Kampf für eine gerechte Demokratie." (Chater Garden) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 16/22 Dr. Wong ist Installationskünstler und unterrichtet Kunst an der Universität: "Lehrer sind Vorbilder in einer Gesellschaft und müssen sich wehren, wenn die Regierung ungerecht gegen die Bevölkerung vorgeht." (Chater Garden) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 17/22 Josephine unterrichtet an der Grundschule und glaubt, dass die Regierung in Hongkong eine versteckte Agenda hat: "Ich bin hier, weil die Regierung von Hongkong ihr Volk ignoriert, egal ob wir friedlich oder gewaltsam demonstrieren." (Chater Garden) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 18/22 Die Demonstration "Reclaim our Soil, Reclaim our Peace" zog am 17. August vom Hoi Sham Park zur Polizeistation in Mong Kok. Gee hat drei Katzen zu Hause und möchte nicht, dass in seinem Wohnviertel Tränengas freigesetzt wird: "Ich bin hier, um meine Heimat zu beschützen. Mehr habe ich nicht zu sagen." © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 19/22 Willson ist Rettungssanitäter von Beruf: "Ich habe Angst, dass die Triaden die Demonstranten angreifen, und nehme Teil, um allfällige Verletzungen zu behandeln." (Reclaim our Soil, Reclaim our Peace) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 20/22 Mr. Lee ist im Outfit eines Onlinevideospiels zu den Protesten gekommen und betreibt in seinem Minivan einen Pop-up-Store mit allem, was die Demonstranten benötigen: "In Hongkong ist es schwer, Gasmasken und Knieschoner zu finden, weil alles ausverkauft ist. Ich helfe aus, indem ich das benötigte Material importiere." (Reclaim our Soil, Reclaim our Peace) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 21/22 Meng glaubt, die Welt werde nur nach Hongkong schauen, wenn die Konfrontation mit der Polizei eskaliert: "Die Polizei hat mit ihrer Gewalt das Volk verraten. Ich möchte nicht in einem rechtlosen Polizeistaat leben wie auf dem Festland." (Reclaim our Soil, Reclaim our Peace) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 22/22 Paul demonstriert als Comicfigur Captain America: "Der Schild ist praktisch gegen die Tränengasgeschosse der Polizei!" (Reclaim our Soil, Reclaim our Peace) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE

China hatte die britische Regierung mehrfach aufgefordert, sich nicht in den Konflikt einzumischen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums warf Großbritanniens politischer Führung vor, "viele fehlerhafte Bemerkungen über Hongkong" gemacht zu haben. Großbritannien solle darauf achten, nicht weiter "Öl ins Feuer zu gießen".