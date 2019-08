Franziska Giffey kandidiert nicht für Parteivorsitz – Seite 1

Familienministerin Franziska Giffey zieht erste Konsequenzen aus der Diskussion um ihre Doktorarbeit. Sie habe der kommissarischen SPD-Chefin Malu Dreyer mitgeteilt, dass sie nicht für das Amt der SPD-Vorsitzenden kandidiere, bestätigte die SPD-Bundesgeschäftsstelle auf Nachfrage. Wie die FAZ berichtete, erklärte sie zudem gegenüber der SPD-Spitze, dass sie ihren Ministerposten aufgeben wolle, sollten die Freie Universität Berlin ihr den Doktortitel aberkennen. Die Universität prüft derzeit, ob Giffey bei ihrer Doktorarbeit plagiiert hat. Wann die Hochschule das Ergebnis bekanntgibt, ist unbekannt. Für den SPD-Vorsitz kann man sich noch bis 1. September bewerben.



Dreyer sagte, Giffey habe sich diese Entscheidung über den Kandidaturverzicht "nicht leicht gemacht, weil sie eine Sozialdemokratin durch und durch ist".



Die frühere Berliner Bezirksbürgermeisterin Giffey galt als potenzielle Kandidatin für den SPD-Vorsitz, für den die SPD derzeit Bewerber sucht, hatte sich aber nicht zu ihren Ambitionen geäußert. In ihrem Brief schrieb sie, sie wolle nicht zulassen, dass das anhängige Verfahren zur Überprüfung ihrer Doktorarbeit den Prozess der personellen Neuaufstellung der SPD überschattet, zitierte die FAZ aus Giffeys Brief. Sie wolle sich in ihrer politischen Tätigkeit und in ihrem ehrenamtlichen Engagement weiter für die SPD einsetzen. Dreyer sagte, Giffeys Geradlinigkeit "zeigt sich auch in diesem Schritt."



Giffey hatte über "Europas Weg zum Bürger – Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft" promoviert. Sie ist nicht nur Politikerin, sondern auch Politikwissenschaftlerin.