Der SPD-Politiker und Bundesvorsitzende der Jusos Kevin Kühnert hat nicht die Absicht, sich um das Amt des SPD-Vorsitzenden zu bewerben. Das berichtete der Spiegel. In einem Interview habe Kühnert gesagt: "Ich trete nicht an."

Als Grund für diese Entscheidung habe er persönliche und innerparteiliche Gründe angeführt: "Kandidieren sollte man nur mit der klaren Überzeugung, das Amt im Erfolgsfall auch mit aller Konsequenz ausfüllen zu wollen und zu können." Jeder Mensch müsse für sich selbst bewerten, was er leisten könne. Außerdem, erklärte Kühnert, sei die SPD "keine Partei, in der man eine Revolution veranstalten kann."



Kühnert will keine "Wahlkampf-Arena"

Auch die Kandidatur von Vizekanzler Olaf Scholz habe für seinen Entschluss eine Rolle gespielt: Nach eigener Aussage habe Kühnert verhindern wollen, dass die SPD als "Wahlkampf-Arena" wahrgenommen werde. Ein innerparteiliches Werben um die Macht sei zwar "für Außenstehende interessant, schadet aber der SPD, weil es emotional weiter spaltet. Wir sind eine politische Partei und keine Unterhaltungssendung."

Seiner Meinung solle die SPD von jemandem geführt werden, der "eine wirklich integrative Kraft hat und mehr als 40 oder 50 Prozent der Mitglieder hinter sich vereinen kann."

Von den Kandidaten, die ihre Bewerbung um den SPD-Vorsitz bereits angekündigt haben, wolle Kühnert Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken unterstütze: "Er hat als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen mit dem Ankauf von Steuer-CDs begonnen, sich dabei mit unangenehmen Leuten angelegt und so bewiesen, dass er für echte Verteilungsgerechtigkeit steht." Bei Walter-Borjans und Esken sehe er "die Partei in guten Händen", sagte Kühnert dem Spiegel.