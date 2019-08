Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat die Pläne seiner Partei zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer verteidigt. "Etwa 45 Familien in Deutschland besitzen so viel Vermögen wie 50 Prozent der Bundesbürger", sagte der hessische Fraktionschef im ZDF. "Wir haben eine enorme Schieflage in den letzten Jahren erlebt."

Selbst in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise habe es erhebliche Gewinner gegeben, führte Schäfer-Gümbel aus. "Und das ist eines der Themen, das ja uns immer wieder begegnet, dass wir nicht entschieden genug dagegen angehen. Man hätte das auch über die Erbschaftssteuer lösen können, das ist mit der Union nicht zu machen. Und deswegen sortieren wir jetzt und beschließen jetzt unsere Linie für ein Bundestagswahlprogramm für die nächste Bundestagswahl."



CDU: Eine überflüssige Neiddebatte der SPD

Über die Pläne, die Schäfer-Gümbel gemeinsam mit dem sächsischen Wirtschaftsminister und SPD-Spitzenkandidaten Martin Dulig im Laufe des Tages vorstellen will, berät am Vormittag zunächst das Parteipräsidium. Das Konzept zur Einführung einer Vermögenssteuer orientiert sich demnach am Schweizer Modell: Die Abgabe soll bei einem Prozent des Vermögens liegen und dem Staat bis zu zehn Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Laut Schäfer-Gümbel, der die entsprechende SPD-Arbeitsgruppe geleitet hat, soll es Ausnahmen geben: "Wir wollen mit Freibeträgen arbeiten, sodass die Vermögenssteuer erst ab einem bestimmten Vermögenswert fällig wird."

Realisierbar sind die Pläne für die SPD aber nur in einem Bündnis mit Grünen und Linken, denn die Union lehnt die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer strikt ab. Der Haushaltsexperte der Unionsfraktion Eckhardt Rehberg warf den Sozialdemokraten vor, eine Neiddebatte zu führen. "Die SPD spaltet damit die Gesellschaft", sagte der CDU-Politiker im NDR. "Wir haben heute schon die Situation, dass die oberen zehn Prozent der Steuerzahler 60 Prozent des Steuervolumens tragen. Das heißt: Starke Schultern schultern heute schon mehr als Schwächere."



CSU-Chef Söder: "Genau das falsche Signal"

Auch CSU-Chef Markus Söder erteilte der SPD-Forderung eine Absage. "Die Vermögenssteuer ist ein alter Hut und ein Irrweg. Immer wieder zieht ihn die SPD aus der Tasche – immer wieder ohne Erfolg", sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur. Eine solche Abgabe sei weder sinnvoll noch umsetzbar. "In einer sich abkühlenden Konjunktur führt dies zu einer massiven Belastung von Mittelstand und Arbeitsplätzen. Es ist genau das falsche Signal." Deutschland brauche angesichts von Konjunkturdellen und Negativzinsen derzeit genau "das Gegenteil: endlich Steuersenkungen", betonte Söder. Daher sei seine Antwort auf den SPD-Vorschlag ein klares Nein.



Söder äußerte sich kurz vor Beginn der Unionsklausur in Dresden, bei der sich eine Woche vor den für CDU und CSU schwierigen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg die Spitzen der Schwesterparteien zu einer zweitägigen Klausur treffen. Unter der Leitung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Söder soll erörtert werden, wie Investitionen in Innovationen und Technologie, Bürokratieabbau, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum gefördert werden können. Zudem stehe die Entlastung der Bürger durch einen schnellstmöglichen Abbau des Solidaritätszuschlags auf der Tagesordnung sowie die Entlastung von Unternehmen.