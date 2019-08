Kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist für den SPD-Vorsitz steht das Gros der Parteimitglieder hinter dem Duo aus Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der Brandenburger Landespolitikerin Klara Geywitz. Dies ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Fernsehsenders RTL, für die das Meinungsforschungsinstitut in der vergangenen Woche 1.042 SPD-Mitglieder befragt hatte. Demnach würde sich derzeit gut ein Viertel der Parteimitglieder (26 Prozent) für die beiden entscheiden.



Die anderen Kandidatenteams folgen laut der Umfrage erst mit einigem Abstand: Auf Platz zwei finden sich Nina Scheer und Karl Lauterbach (14 Prozent), gefolgt von Gesine Schwan und Ralf Stegner (13 Prozent) sowie Petra Köpping und Boris Pistorius (zwölf Prozent). Jeweils sieben Prozent würden für Simone Lange und Alexander Ahrens sowie Christina Kampmann und Michael Roth stimmen.

Seit dem Rücktritt von Andrea Nahles ist der Posten an der SPD-Spitze vakant. Derzeit wird die Partei kommissarisch und gemeinsam von Thorsten Schäfer-Gümbel, Malu Dreyer und Manuela Schwesig geführt – bis ein neues Führungsteam gewählt ist. Bewerbungen dafür sind noch bis zum 1. September möglich. Danach folgen 23 Regionalkonferenzen, auf denen sich die Kandidaten vorstellen können. Faktisch bestimmt wird die Spitze in einer Mitgliederbefragung. Formell abgeschlossen wird das Verfahren auf einem Parteitag in Berlin Anfang Dezember, wo dann auch über die Halbzeitbilanz der Koalition mit der Union debattiert und abgestimmt werden soll.

Dieses Votum entscheidet dann auch über die Frage, ob die SPD weiter in der Koalition bleibt oder ob sie die Regierung platzen lässt – eine Frage, über die sich die SPD-Mitglieder uneinig sind. Zwar sind immerhin 42 Prozent der SPD-Mitglieder für ein baldiges Ende des Bündnisses mit der Union – eine Mehrheit von 54 Prozent der Befragten ist aber dagegen. Zudem sind 48 Prozent der SPD-Mitglieder der Meinung, dass die bisherige Regierungsarbeit ihrer Partei nicht mit sozialdemokratischen Werten übereinstimmt. 49 Prozent vertreten die gegenteilige Meinung.



Geht es nach Interimsparteichef Schäfer-Gümbel, soll die Zukunft der großen Koalition im weiteren Bewerberverfahren für den SPD-Vorsitz keine große Rolle spielen. Die Frage nach dem Regierungsbündnis habe bei den Fragen auf den geplanten Regionalkonferenzen einen "verschwindend kleinen Anteil", sagte er im ZDF. Ihm zufolge interessierten sich die Mitglieder vielmehr dafür, welche Rolle die Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert einnimmt, sowie für die Themen Klimaschutz und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dies hätte eine Umfrage ergeben, so der hessische Fraktionschef.