Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz tritt bei der Wahl zum SPD-Parteivorsitz zusammen mit der Potsdamer Landtagsabgeordneten Klara Geywitz an. Das kündigte Scholz auf Twitter an.



Die 43-jährige Geywitz ist wie Scholz Mitglied im Parteivorstand der Sozialdemokraten. 2018 saßen beide in der Hauptverhandlungsrunde, die den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD auf Bundesebene aushandelte. Am 1. September wird in Brandenburg gewählt, Geywitz tritt für den Wahlkreis Potsdam an. Seit 2004 gehört sie dem Landtag an. Von 2013 bis 2017 war sie Generalsekretärin der Brandenburger SPD.



Finanzminister Scholz hatte vergangene Woche seine Kandidatur erklärt. Zunächst hatte er es mit Verweis auf seine Aufgabenfülle in der Bundesregierung abgelehnt, sich um den Posten an der SPD-Spitze zu bewerben. Seinen Sinneswandel begründete der 61-Jährige mit seinem Verantwortungsgefühl für die Partei. "Ich habe für mich jetzt den Eindruck gehabt, es wäre nicht verantwortlich, bei der Bedeutung, die die SPD für die Zukunft unseres Landes hat, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich will das machen", sagte er. Es tue der SPD nicht gut, wenn das Bild entstehe, es traue sich niemand.

Noch bis zum 1. September haben SPD-Mitglieder die Chance, für den SPD-Vorsitz zu kandidieren. Danach werden sich die Aspiranten auf Regionalkonferenzen der Basis stellen. Ein Mitgliedervotum soll dann über die neue Parteispitze entscheiden. Anfang Dezember wird ein Parteitag den oder die neuen Parteichefs bestätigen.

Inzwischen bewerben sich sieben Duos und drei einzelne Kandidaten. Einzig Europastaatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann sowie nach eigenen Angaben auch die Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer haben bisher die für eine Kandidatur nötige Unterstützung aus der Partei. Zudem werden nach Angaben aus niedersächsischen SPD-Kreisen alle vier dortigen Parteibezirke Landesinnenminister Boris Pistorius und die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping als Doppelspitze unterstützen.