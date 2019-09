ZEIT ONLINE: Welche Begriffe sind charakteristisch für die Bundesrepublik? Was beschreibt unseren politischen Diskurs der vergangenen 70 Jahre am besten?



Thomas Niehr: Ein typisch deutsches Wort ist: "Vergangenheitsbewältigung". Die NS-Vergangenheit prägt unsere Demokratie. Und entsprechend unsere politische Sprache. Frau Petry (damals noch AfD) hat einmal scheinbar naiv gefragt, warum man das Wort "völkisch" nicht benutzen dürfe. Das sei doch ein normales Adjektiv. Aber natürlich hat dieser Ausdruck in Deutschland einen NS-Anklang. Genau wie das Wort "Rasse" klar mit den Nazis verbunden ist. Mit solchen Begriffen ist man in anderen Sprachen unbefangener.



ZEIT ONLINE: Es fällt schon auf, dass Begriffe wie "Heimat", "Volk" und "Identität" derzeit Konjunktur haben. Nicht nur bei den Rechtspopulisten.

Thomas Niehr ist Professor am Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft in Aachen. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Sprache in der Politik. Zuletzt erschien von ihm das Buch "Volkes Stimme? Zur Sprache des Rechtspopulismus". © privat

Niehr: Absolut. "Heimat" ist eine Art Begriff der Stunde. Viele Gruppen versuchen ihn zu besetzen – oder sich davon abzugrenzen. Ein anderer wichtiger Begriff – aus dem entgegengesetzten politischen Spektrum – ist "Nachhaltigkeit". Das finden Sie sicher in den letzten zehn, zwanzig Jahren sehr viel häufiger als davor. Wobei der Begriff selbst älter ist, als man denkt. Der kommt aus der Forstwirtschaft: Wir dürfen nur so viel ernten, wie auch nachwächst. Inzwischen wirbt sogar die FDP dafür. Sie meint im Zweifel aber etwas ganz anderes als die Grünen.



ZEIT ONLINE: Es gibt einige Begriffe, die von den politischen Strömungen unterschiedlich besetzt sind. Zum Beispiel werben quasi alle für "soziale Gerechtigkeit", meinen aber damit nicht dasselbe.



Niehr: Genau, auch "Mitte" ist so ein Begriff. In der Linguistik gibt es dafür ein Konzept, das heißt: Begriffe besetzen. Man versucht bestimmte Hochwertwörter für sich zu reklamieren, also Begriffe, bei denen wir davon ausgehen, dass sie in der Gesellschaft hoch angesehen und unumstritten sind: "Demokratie", "Freiheit", "Gerechtigkeit". In der Nachkriegszeit stand "soziale Marktwirtschaft" ganz klar für CDU. Ein Erfolgsmodell, das inzwischen sogar die Grünen rhetorisch zu besetzen versuchen. Sie sprechen nun von sozial-ökologischer Marktwirtschaft.



ZEIT ONLINE: Man konkurriert um die Deutung beliebter Begriffe?



Niehr: Genau, die AfD hat das gerade im Wahlkampf in Brandenburg mit Willy Brandts Spruch: "Mehr Demokratie wagen" versucht. Und sie zitiert die Begriffe der DDR-Bürgerrechtler. "Wir vollenden die Wende."



ZEIT ONLINE: Sie haben sich mit der Sprache der Rechtspopulisten eingehend beschäftigt. Was ist Ihnen dabei aufgefallen?



Niehr: Zur Strategie der Rechten gehört, regelmäßig sprachliche Tabus zu brechen. Das passiert nicht, weil man sich verplappert, sondern ganz bewusst. Die Strategie ist: Man erntet große Empörung und rudert dann halbherzig zurück. Den rechten Rand hat man damit erreicht. Der denkt: Endlich traut sich mal jemand, das zu sagen.



ZEIT ONLINE: Nennen Sie Beispiele!

Niehr: Es gibt jede Menge. "Denkmal der Schande", "erinnerungspolitische Wende", "nach Anatolien entsorgen" oder "Kümmelhändler". Man kann immer wieder das Muster sehen. Auch die Entschuldigung folgt danach stets in ähnlicher Form. Man entschuldigt sich für den Eindruck, der entstanden ist. Nicht dafür, dass man jemanden rassistisch beleidigt und abgewertet hat. Man nimmt eigentlich von der Sache her nichts zurück.

ZEIT ONLINE: Und die anderen Parteien und Medien übernehmen diese Begriffe, transportieren sie zumindest, indem sie diese kritisieren.



Niehr: Ich glaube schon, dass die Medien ein Problem haben. Sie wollen einerseits objektiv und vollständig berichten. Andererseits bedienen sie damit natürlich genau die Strategie der Rechten. Selbst wenn sie distanziert zitieren, ist der Begriff in der Welt. Und die Rechten haben die Schlagzeilen für sich. Aber wenn sie es verschweigen, handeln sie sich den Vorwurf ein, "Lügenpresse" zu sein.