Die Bundeswehr hat den Flugbetrieb mit allen 53 Kampfhubschraubern des Typs Tiger vorübergehend unterbrochen. Das gab das Heer in einer Pressemitteilung bekannt: Die Bundeswehr habe "durch eine Mitteilung der Industrie Kenntnis davon erlangt, dass bestimmte Bolzen, die im Kampfhubschrauber Tiger verbaut sind, einen Mangel aufweisen könnten", hieß es darin. Der General Flugbetrieb Heer habe deshalb angeordnet, den Flugbetrieb mit dem Kampfhubschrauber Tiger vorläufig auszusetzen. Denn: "Sicherheit hat für die Bundeswehr oberste Priorität."

Betroffen sind nach Angaben der Bundeswehr die Tiger-Helikopter im Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar und im Deutsch-Französischen Heeresfliegerausbildungszentrum in Le Luc in Frankreich. Da aktuell keine Tiger-Hubschrauber im Ausland im Einsatz seien, seien nur Routineflüge gestrichen worden.

Für Donnerstag sei eine Expertenrunde anberaumt, um das weitere Vorgehen zu klären. Auf jeden Fall würden alle Tiger-Hubschrauber vor ihrem nächsten Start gründlich überprüft werden – mangelhafte Bolzen würden gegebenenfalls ausgetauscht.

Es sei zudem festgestellt worden, dass die betroffenen Bolzen auch im Transporthubschrauber NH90 und im Schulungshubschrauber EC135 verbaut seien. Da die Bolzen sich dort jedoch nicht "an sicherheitsrelevanten Stellen" befänden, könne der Flugbetrieb mit diesen Helikoptern fortgeführt werden.

Nach Informationen des Spiegels ist der möglicherweise mangelhafte Bolzen für die Steuerung der Rotoren relevant. Dem Hersteller Airbus Helicopters zufolge wiesen manche Bolzen möglicherweise eine Wasserstoffversprödung auf – dann bestehe die Gefahr, dass sie während des Flugs brechen.



Die Maschinen vom Typ Tiger sind die modernsten Hubschrauber der Bundeswehr. Von 53 Helikoptern waren jedoch auch schon im vergangenen Jahr durchschnittlich nur 11,6 einsatzbereit.