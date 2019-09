Lesen Sie alle Entwicklungen zu den Ergebnissen der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen in unserem Liveblog.

Die ersten Hochrechnungen sind veröffentlicht, welche Regierung künftig in Sachsen regiern wird, ist unklar. Fest steht: Die CDU, die das Land seit bald 30 Jahren regiert, ist erneut stärkste Kraft geworden. Doch die AfD steigt mit einem enormen Zugewinn zur zweitstärksten Partei auf. Die Linke landet auf Platz drei, gefolgt von Grünen und SPD. Die FDP wird wohl nicht im Landtag vertreten sein.

Wenn CDU und SPD ihr Bündnis um die Grünen erweitern, hätten sie mit 68 Sitzen eine deutliche Mehrheit im Parlament. Die AfD wird auch in der Opposition in jedem Fall erheblich an Einfluss gewinnen.



Wie geht es Ihnen jetzt nach der Wahl? Wen haben Sie gewählt und warum? Sind Sie zufrieden mit dem Wahlergebnis – oder schockiert? Mit welchen Hoffnungen oder Befürchtungen nehmen Sie die Hochrechnungen auf? Welche Koalition wünschen Sie sich? Was fordern Sie von Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Parteien?

Wenn Sie uns mitteilen möchten, wie Sie die Ergebnisse der Landtagswahl in Brandenburg beurteilen, nehmen Sie bitte an dieser Umfrage teil.



Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Meinung im Formular oder im Kommentarbereich schildern. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

In diesem Kommentarbereich werden nur Antworten auf die oben gestellten Fragen veröffentlicht. Bitte nutzen Sie zur Diskussion über verwandte Themen die Kommentarbereiche unter den entsprechenden anderen Texten auf ZEIT ONLINE.