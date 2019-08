Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion möchte gegen den geplanten Berliner Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Eine entsprechendes Normenkontrollverfahren kündigte der CDU-Abgeordnete und ehemalige Berliner Justizsenator Thomas Heilmann in einem Interview mit dem Tagesspiegel an. "Der Mietendeckel ist in jeder Hinsicht eine Katastrophe für die Mieter und die Wirtschaft in Berlin. Eine solche Kompetenzüberschreitung und eine solche vollständig grundgesetzwidrige Neuordnung der Wirtschaftsstruktur Deutschlands können wir nicht zulassen", sagte Heilmann.

Laut Heilmann hat das Land Berlin für den geplanten Mietendeckel erstens keine Gesetzgebungskompetenz, da der Bund das Mietrecht abschließend geregelt habe. Außerdem bedeute die erzwungene Senkung der Mieten einen enteignungsgleichen Eingriff, da das Grundeigentum der Vermieter drastisch an Wert verliere, wenn die Mieteinnahmen sich plötzlich halbierten. Zudem kritisierte Heilmann, dass der Mietendeckel den Neubau von Wohnungen verhindere und den Zuzug nach Berlin teuer mache.

Auch die FDP will gegen den Mietendeckel klagen. In einem Schreiben warb der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, bei der Union um Unterstützung. Ein Antrag auf Normenkontrolle kann nur von der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages gestellt werden.

Wagenknecht fordert bundesweiten Mietendeckel

Die Linken-Fraktionschefin im Bundestag, Sahra Wagenknecht, forderte unterdessen, den Mietendeckel auf Bundesebene einzuführen. Statt ihre "wirkungslose Mietpreisbremse zu verlängern, sollte sich die Bundesregierung am Entwurf des Berliner Mietendeckels ein Beispiel nehmen", sagte Wagenknecht der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es sei "unerträglich, dass die Große Koalition seit Jahren zuschaut, wie große Immobilienfonds die Mieten nach oben treiben, um ihren Anlegern Traumrenditen zu bieten, während Familien mit normalen Einkommen aus den Innenbezirken großer Städte vertrieben werden", sagte die Linken-Fraktionsvorsitzende. Ihr zufolge ist Wohnen sei ein Menschenrecht und kein Spekulationsobjekt. Da laut Wagenknecht mit der CDU keine Veränderungen in der Wohnungspolitik möglich seien, forderte sie die SPD zum Handeln auf.

Der geplante Mietendeckel ist eine Initiative der Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke). Laut einem Eckpunktepapier ihrer Behörde sollen die Mieten in den nächsten fünf Jahren nicht nur eingefroren werden, sondern auch auf 7,97 Euro pro Quadratmeter begrenzt sein. In der Immobilienwirtschaft wurden Lompschers Pläne kritisiert. Auch SPD und Grüne, Koalitionspartner der Linken im rot-rot-grünen Berliner Senat, gingen auf Distanz. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, es handele sich bei dem Papier weder um eine Senatsvorlage noch um einen Gesetzesentwurf. Noch warte der Senat auf einen "rechtssicheren" Gesetzesentwurf aus der zuständigen Fachabteilung.