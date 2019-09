"Werfe einen Blick auf die Landtagswahlen und möchte direkt einen Panzer fahren", sang die Rapperin Sookee 2017 aus Protest gegen die Wahlergebnisse der AfD. Das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit (ZPS) wollte das jetzt wahr machen. Die Gruppe hatte geplant, einen 13 Tonnen schweren Schützenpanzer vor den sächsischen Landtag zu stellen. Die Stadt Dresden als Versammlungsbehörde hat diesen Plan jedoch verboten. Per E-Mail habe sie die Verwendung des Kampfpanzers als Kundgebungsmittel untersagt, sagte Philipp Ruch, der Leiter des ZPS.

Das Zentrum, das mit seinen Kunstaktionen auf Menschenrechtsverletzungen und politische Missstände hinweist, wollte einen sowjetischen Schützenpanzer mit unbrauchbar gemachten Waffen per Sattelschlepper vor den Landtag transportieren. Man wollte der AfD damit symbolisch den Krieg erklären, so das ZPS.

"Wir sehen die Aktion als Zeichen der wehrhaften Demokratie und der Zivilgesellschaft", sagte Ruch. Für den Fall, dass es die letzten freien Wahlen in Sachsen seien, wolle man vom Recht der Meinungsfreiheit Gebrauch machen.

Panzer als Protestmittel

Aber auch ein Panzer ohne Waffen darf nicht einfach so im öffentlichen Raum bewegt oder gezeigt werden. Der Umgang damit sei nur auf befriedetem Besitztum erlaubt, also auf privaten Grundstücken oder einem Betriebsgelände, schrieb die Versammlungsbehörde unter Berufung auf die Verordnung über die Unbrauchbarmachung von Kriegswaffen und den Umgang mit unbrauchbar gemachten Kriegswaffen. Ausnahmen seien im Einzelfall möglich, hier aber nicht gegeben.



Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass ein Panzer als Protestmittel eingesetzt wird. 2010 hatte das Satiremagazin Extra 3 des NDR einen Panzer gleichen Typs vor das Brandenburger Tor in Berlin gestellt. Damit sollte gegen zu lasche Rüstungskontrollen der Bundesregierung demonstriert werden.



In Sachsen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt, es wird mit einem Erstarken der AfD gerechnet. Laut Ruch soll trotz des Verbotes an der Aktion festgehalten werden. Allerdings gebe es technische Schwierigkeiten. Der Tieflader, der den 13,5 Tonnen schweren angemieteten Schützenpanzer in die sächsische Landeshauptstadt transportieren sollte, habe einen Achsbruch erlitten. Daran könnte die künstlerische Verteidigung der Demokratie in Sachsen scheitern, so Ruch.