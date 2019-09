Die geplante Rückkehr von Bundespolizisten nach Kabul verzögert sich. Die Reise auf Anweisung des Innenministeriums sei durch eine Intervention der Bundespolizei gestoppt worden, berichtete der Spiegel. Sie halte die Lage in der Stadt für zu gefährlich, außerdem verfüge die Mission derzeit weder über ein sicheres Büro noch über entsprechende Unterkünfte. Die Beamten waren nach einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Anfang September ausgeflogen worden und hätten eigentlich vergangene Woche zurückkehren sollen.

Das Innenministerium teilte mit, das Personal werde schrittweise wieder erhöht, sobald die logistischen Voraussetzungen dafür gegeben seien. Eine ursprünglich geplante Entsendung von Bundespolizisten für einen turnusmäßigen Personalwechsel sei vergangene Woche "aus organisatorischen Gründen" verschoben worden. Dies sei in Abstimmung und "im Einvernehmen mit der Bundespolizei" entschieden worden. Die Ausreise nach Afghanistan stehe in absehbarer Zeit bevor.

Die Bundespolizei hatte ihr Ausbildungsprojekt für die afghanische Polizei nach einem Autobombenanschlag auf das sogenannte Green Village in Kabul ausgesetzt. In der gesicherten Wohn- und Büroanlage für Ausländer waren damals auch 22 deutsche Bundespolizisten untergebracht gewesen, die sich in Sicherheit bringen konnten. Elf Polizisten und der Projektleiter kamen in der deutschen Botschaft unter. Die restlichen Beamten verließen Afghanistan.

Pro Asyl fordert Abschiebestopp nach Afghanistan

"Auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden, zu Sicherheit und stabilen staatlichen Verhältnissen braucht die afghanische Regierung weiterhin unsere Unterstützung", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Deshalb werde dieses "erfolgreiche deutsch-afghanische Polizeiprojekt" auch fortgesetzt.

Die in Afghanistan stationierten Bundespolizisten wirken auch an der Abschiebung von Afghanen aus Deutschland mit. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl forderte wegen der Sicherheitslage erneut einen Abschiebestopp nach Afghanistan. Kaum ein Tag vergehe "ohne Meldungen über Tote und Verletzte", teilte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt mit. Er kritisierte, dass häufig gut integrierte afghanische Flüchtlinge abgeschoben würden, obwohl diese über Arbeits- oder Ausbildungsperspektiven verfügten.

Afghanistan versinke im Chaos, sagte Burkhardt weiter. Besonders deutlich kritisierte er die Praxis in Bayern, von wo die meisten Menschen nach Kabul abgeschoben werden. Häufig würden diese erst am selben Tag abgeholt, um das Einlegen von Rechtsmitteln oder andere Interventionen zu erschweren.