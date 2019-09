Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Union in der Frage der Grundrente zum Handeln aufgefordert. "Ich setze darauf, dass die Union sich bewegt", sagte er in der RTL/n-tv-Sendung Frühstart. Die Grundrente und das Klimaschutzpaket seien "zwei große Brocken, von denen ich sage: Die muss diese Koalition lösen". Dies sei auch bedeutsam im Hinblick auf die Halbzeitbilanz, die seine Partei noch in diesem Herbst zur Zusammenarbeit mit CDU und CSU ziehen möchte. Von der Bilanz könnte die Fortsetzung der großen Koalition abhängen. "Ich bin überzeugt, dass die SPD-Mitglieder bei diesen beiden Themen sehr kritisch hingucken werden", warnte er.



Die SPD fordert eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, also darüber, ob jemand mit einer niedrigen Rente eventuell noch andere Einkünfte hat. Das bedeute, dass "die Leute sich nicht blank machen müssen vor dem Staat und dass wir kein riesiges Bürokratiemonster aufbauen", sagte Klingbeil. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) habe ein Modell präsentiert, "das über zwei Millionen Menschen unterstützen würde." Das Modell der CDU helfe hingegen gerade einmal 150.000 Menschen. Er setze darauf, dass am Ende der Verhandlungen ein Modell beschlossen werde, "dass wirklich Millionen von Menschen hilft".



Kompromiss zwischen SPD und CDU zeichnet sich ab

Klingbeils Äußerungen kommen kurz vor Beginn von Verhandlungen in einer hochrangigen Arbeitsgruppe der Koalition. Neben Sozialminister Heil sind auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Alexander Dobrindt unter den Teilnehmern. Laut Medienberichten haben sich Braun und Heil auf den Abriss eines Kompromisses verständigt, wonach es eine Einkommens- aber keine Vermögensprüfung geben könne. Auch bewohntes Wohneigentum soll dabei keine Rolle spielen.



Die CSU soll von dem Kompromiss allerdings noch nicht überzeugt sein. So sagte CSU-Rentenpolitiker Stephan Stracke der Augsburger Allgemeinen, beim "vermeintlichen" Kompromissvorschlag würde auch solchen Menschen eine Grundrente erhalten, die sie nicht benötigen. "Wir wollen die Grundrente auf diejenigen Menschen konzentrieren, die sie wirklich brauchen", sagte Stracke.

Bei dem ersten Treffen der Arbeitsgruppe wird noch keine endgültige Lösung erwartet.

Sozialverbände drängen auf Eile

Sozialverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) haben vor dem Spitzentreffen eine rasche Einigung gefordert. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK Verena Bentele sagte der Düsseldorfer Rheinischen Post, die Politik sei es denjenigen schuldig, die ein Leben lang hart gearbeitet hätten und trotzdem im Alter in Armut lebten. "Diese Menschen haben die Diskussionen um das Thema satt", sagte Bentele. Die verschiedenen Positionen seien viel zu lange ausgetauscht worden. Jetzt brauche es Taten.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider drängte auf Eile. Wenn sich die große Koalition jetzt nicht einige, sei es möglich, dass es gar keine Einigung und damit auch keine Grundrente gebe. "Das wäre fatal." Jeder Kompromiss, der dazu führe, dass "in großer Zahl alte Menschen unkompliziert und unbürokratisch vor dem Gang zum Sozialamt geschützt werden" sei zu begrüßen, sagte der Sozialverbandschef. DGB-Vorsitzender Rainer Hoffmann forderte eine Lösung ohne Bedürftigkeitsprüfung: "Für den DGB ist und bleibt dabei wichtig, dass am Ende des Tages kein Berechtigter sich vor dem Sozialamt nackt machen muss, um eine Grundrente zu erhalten", sagte der Gewerkschaftschef. "Die oft geforderte Bedürftigkeitsprüfung wird der Lebensleistung vieler Beschäftigter nicht gerecht."