ZEIT ONLINE hat alle Reden des Deutschen Bundestags durchsuchbar gemacht. In ihnen zeigt sich, welche Themen die Debatten dominiert haben und wie stark sich die Sprache im Bundestag verändert hat.

Arme Menschen haben keine Lobby? Nein, das stimmt nicht, zumindest nicht für den Deutschen Bundestag. Es wird ja gern auf die Politik und die Politiker geschimpft dieser Tage, da tut es dringend Not, sie auch einmal zu verteidigen. Der Blick in die #Bundeswörter von ZEIT ONLINE belegt, dass die Bundestagsabgeordneten sich um Arbeitslose und Arbeitslosigkeit stets eine Menge Gedanken gemacht, dass sie ständig über das Thema debattiert haben.

Immer dann, wenn in den vergangenen 70 Jahren im Land die Arbeitslosenquote stieg, wuchs auch im Bundestag der entsprechende Redeanteil. Die Parlamentarier und Parlamentarierinnen sorgen sich ganz offensichtlich um jene, die der Arbeitsmarkt freisetzt – um einen der Euphemismen zu gebrauchen, mit dem der Rausschmiss von Beschäftigten gern beschönigt wird.

Allerdings zeigt die Worthäufigkeit in den Parlamentsprotokollen auch, dass diese Sorge nicht ganz im Verhältnis zur Zahl der Arbeitslosen steht. Bei der Wahrnehmung von Not, so scheint es, gibt es Abstufungen.

Dreimal in ihrer Geschichte erlebte die Bundesrepublik eine Arbeitslosenquote, die die Rekordmarke von elf Prozent erreichte. Das erste Mal kurz nach ihrer Gründung. Das Land war zerstört, der Wiederaufbau mithilfe des Marshallplanes hatte gerade erst begonnen. Die Statistik zählte 1950 insgesamt 1,9 Millionen Arbeitslose – das entsprach damals elf Prozent der Erwerbspersonen.

Das zweite Mal erreichte die Arbeitslosenquote die Marke von elf Prozent 1997. Rund 3,6 Millionen Menschen hatten damals keine Arbeit. Das dritte Mal wurde die Marke dann 2005 überschritten. In diesem Jahr lag die Zahl der Arbeitslosen sogar bei 4,9 Millionen Menschen, ein davor und danach nie wieder erreichter Höchstwert. Wird nur Ostdeutschland betrachtet, wo nach der Wende viele Menschen ihre Jobs verloren, zeigte die Arbeitslosenquote sogar einen noch höheren Spitzenwert, sie lag dort – bezogen auf alle Erwerbspersonen – bei fast 18 Prozent.

In allen drei Krisenperioden wurde Arbeitslosigkeit im Bundestag sehr viel häufiger diskutiert als in anderen Jahren und war in vielen Parlamentsreden Thema. Doch überraschenderweise findet sich die häufigste Verwendung der (zusammengerechneten) Begriffe Arbeitslosigkeit, Arbeitslose und arbeitslos in einem ganz anderen Jahr: 1985. Da betrug die Arbeitslosenquote – in Westdeutschland – lediglich knapp acht Prozent, circa zwei Millionen Menschen waren ohne Job.

Statistik umgebaut

Der Beginn der Achtzigerjahre brachte für die Bundesrepublik eine harte Zäsur. Bis dahin war das Land immer nur reicher geworden. Die erste Ölkrise in den Siebzigern war schon ein Schock gewesen, die zweite Ölkrise 1982/83 verstärkte die Angst vor Abstieg und Armut. Außerdem wurden Sozialausgaben gestrichen, Steuern erhöht. Nach Jahrzehnten des wachsenden Wohlstands machten sich viele Menschen zum ersten Mal Sorgen, es werde nicht ewig so weitergehen. Zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik erreichte die Arbeitslosenquote 1985 zudem einen Wert, der an die schweren Anfänge erinnerte. Entsprechend wichtig war den Abgeordneten im Bundestag das Thema.

Der Rekordwert von 2005 hatte dagegen einen Grund, der vor allem in der Verwaltung lag und nicht im Arbeitsmarkt. In diesem Jahr wurden im Rahmen der Hartz-IV-Reform die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengelegt und die Arbeitslosenstatistik entsprechend umgebaut. Fast 400.000 Menschen – so eine Schätzung der Bundesagentur für Arbeit – die bislang Sozialhilfe bezogen hatten, aber nicht als arbeitslos galten, wurden nun in der Arbeitslosenstatistik aufgeführt.

Der Wirtschaft hingegen ging es gar nicht so schlecht, weswegen im Jahr darauf die Arbeitslosenquote sank. Daher wurde im Bundestag 2005 auch weniger und weniger anhaltend über Arbeitslosigkeit und Arbeitslose debattiert als in den Jahren mit Rekordquote zuvor.

Ende der Neunzigerjahre hingegen, der dritten Negativrekordperiode, war die Arbeitslosigkeit nahezu ebenso häufig und ebenso ausdauernd Thema im Bundestag wie 1985. Auch diese Jahre waren eine Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen. Die Wende war vollzogen und hatte der Wirtschaft im Westen einen Boom beschert, der nun abflaute, da Deutschland weniger exportieren konnte. Die Finanzierung der Wende hatte außerdem die Schuldenlast des Bundes enorm vergrößert. Drei Jahre lang debattierten die Parlamentarier und Parlamentarierinnen das Thema mit gleichbleibend hoher Häufigkeit.



Natürlich sagt das nichts darüber aus, wie sie darüber diskutierten, ob sie den Fakt dramatisch fanden oder nicht. Die Häufigkeit gibt auch keinen Hinweis darauf, was die Politiker und Politikerinnen dagegen unternahmen. Eines aber ist sicher: egal war ihnen die Arbeitslosigkeit nie. Und das kann durchaus ein Indiz dafür sein, dass sie die Sorgen der Menschen ernst nahmen und nehmen.