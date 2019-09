Im Deutschlandtrend der ARD zeigen sich 67 Prozent der Deutschen mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten demnach das Gefühl, "dass die Bundesregierung viel verspricht, aber zu wenig bei den Menschen ankommt". Dieser Aussage stimmten zumindest 74 Prozent der Befragten zu. Gleichzeitig waren in der Umfrage 61 Prozent aber der Meinung, dass die große Koalition bis zum Ende ihrer Legislaturperiode weiterarbeiten soll.

Auch im ZDF-Politbarometer gaben die Bürger mehrheitlich (72 Prozent) an, sie würden davon ausgehen, dass die große Koalition trotz aller Kontroversen bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 weiterregieren wird. Das sind zwölf Prozentpunkte mehr als noch im Juni. Laut ZDF-Politbarometer gehen inzwischen nur noch 22 Prozent von einem vorzeitigen Ende der großen Koalition aus. Im Juni waren es noch 34 Prozent. Am Jahresende will die SPD entscheiden, ob sie das Bündnis mit CDU und CSU fortsetzen will.

Laut ZDF-Politbarometer gaben zudem 73 Prozent der Befragten an, sie würden es begrüßen, wenn Angela Merkel noch bis 2021 Bundeskanzlerin bleibt. Besonders hoch war die Zustimmung hierfür bei den CDU-Anhängern (88 Prozent), aber auch bei Unterstützern der Grünen (85 Prozent).

Kaum Vertrauen in Annegret Kramp-Karrenbauer

Die Zustimmungswerte der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sinken indes sein. 71 Prozent der Befragten trauen ihr in der vom ZDF veröffentlichten Umfrage nicht zu, ihre Partei erfolgreich in die Zukunft zu führen. Selbst unter Unionsanhängern glauben 57 Prozent nicht an die CDU-Vorsitzende, nur 34 Prozent gehen davon aus, dass sie die Partei erfolgreich führen wird. Auch im ARD-Deutschlandtrend heißt es, dass 66 Prozent der Befragten mit der Arbeit der CDU-Vorsitzenden unzufrieden sind.