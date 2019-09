Die Staatsanwaltschaft Bremen hat beim Landgericht Anklage gegen die frühere Leiterin der Bremer Außenstelle der Bundeamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erhoben. Dies berichtete der Spiegel. Demnach werfen die Ermittlerinnen und Ermittler der Beamtin vor, in fast 100 Fällen gegen Gesetze verstoßen zu haben. Auch gegen zwei Rechtsanwälte wurde demnach Anklage erhoben.

Die ehemalige Behördenleiterin Ulrike B. werde insbesondere Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragsstellung sowie Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt vorgeworfen, berichtete der Spiegel. Hierauf stehen bis zu fünf Jahre Haft. Zudem werde die Ex-Bamf-Leiterin der Bestechlichkeit beschuldigt, da sie auf Kosten eines Anwaltes in wenigen Einzelfällen in einem Hotel in Hildesheim übernachtet haben soll.

Den beiden angeklagten Rechtsanwälten, Irfan C. und Cahit T. wirft die Bremer Anklagebehörde laut Spiegel vor, bei der mutmaßlichen Manipulation der Asylverfahren "gewerbsmäßig" gehandelt zu haben. Die Beschuldigten haben die Vorwürfe demnach bislang bestritten und angegeben, ausgelegte Hotelkosten seien stets zurückerstattet worden.

Im April 2018 war bekannt geworden, dass die Bremer Bamf-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Gegen die Ulrike B. und weitere Beschuldigte wurden Ermittlungen eingeleitet.

Das Landgericht Bremen müsse nun über die Zulassung der mehr als 250 Seiten langen Anklageschrift entscheiden, berichtete der Spiegel. Gegen drei weitere Bamf-Mitarbeiter sowie weitere Verdächtige dauerten die Ermittlungen an.