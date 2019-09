Die Staatsanwaltschaft Bremen hat Anklage gegen die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erhoben. Ebenfalls angeklagt sind zwei Anwälte, mit denen die frühere Behördenleiterin zusammengearbeitet haben soll.

Ihnen wird vorgeworfen, ausländische Mandanten systematisch vor einer Abschiebung bewahrt oder ihnen im Rahmen der Bearbeitung sogenannter Asylfolgeanträge auf anderen Weise Vorteile verschafft zu haben.



Insgesamt geht es um 121 Straftaten zwischen 2014 und 2018: Bei den Vergehen handele es sich vor allem um Delikte aus dem Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts, aber auch um Vorteilsnahme und -gewährung, Urkundenfälschung und die Verletzungen von Dienstgeheimnissen. Der Spiegel hatte zuvor von der Anklage berichtet und eine Zahl von knapp 100 Straftaten genannt.

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft haben sich die damalige Leiterin des Flüchtlingsamtes und die zwei Rechtsanwälte bewusst über Gerichtsbeschlüsse und Entscheidungen anderer Außenstellen hinweggesetzt. Den Juristen wirft sie vor, in einer Vielzahl von Fällen schriftliche Asylfolgeanträge – also keine erstmaligen Asylersuchen von gerade nach Deutschland eingereisten Menschen, sondern erneute Anträge – mit bewusst falschen Angaben gestellt zu haben, etwa zur Staatsangehörigkeit oder zum Herkunftsland ihrer Mandanten. "Allen Fällen ist insoweit gemein, dass in den vorangegangenen Asylverfahren der Antragsteller entweder bereits Ablehnungsentscheidungen ergangen waren oder ihnen ein ungünstigerer Schutzstatus zuerkannt worden war", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Im Frühjahr 2018 war der Verdacht aufgekommen, dass die Leiterin der Bremer Bamf-Stelle in rund 1.200 Fällen gegen geltendes Recht verstoßen haben könnte. Bei einer Untersuchung durch die Außenstelle wurden später rund 150 Verstöße festgestellt. Die Diskussion der möglichen Missstände in der Bamf-Stelle führten zum Rücktritt der Bamf-Chefin Jutta Cordt.



Um die Vorwürfe zu klären, hatte die Bremer Polizei die bislang größte Ermittlungsgruppe in ihrer Geschichte eingerichtet. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft arbeiteten seit Ende Mai 2018 bis zu 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Aufklärung der sogenannten Bamf-Affäre.

Das Bremer Landgericht muss nun prüfen, ob ein Strafprozess eröffnet wird.