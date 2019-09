"Das Neue wird das Alte sein", sagt Winfried Kretschmann auf die Frage, was Baden-Württemberg erwarten kann, wenn er 2021 mit 72 Jahren noch einmal als Ministerpräsident antritt. Nur gibt es für "das Alte", so fügt Kretschmann hinzu, jetzt – in der Ära von "Fridays for Future" – eben viel mehr Unterstützung als früher.



Kretschmann und seine Getreuen kennen auch noch die Zeiten, in denen das anders war. Stuttgarter Landtagsveteranen erinnern sich beispielsweise daran, wie ihr damaliger Fraktionsvorsitzender in den Achtzigerjahren für die Forderung ausgelacht wurde, Toilettenspülungen sollten doch bitte zwei Drucktasten haben – für groß und klein gewissermaßen. Heute ist das Standard. Süffisant notierten Porträtisten noch vor wenigen Jahren, der grüne Ministerpräsident beschwere sich ernsthaft darüber, dass nach einer längeren Autofahrt die Windschutzscheibe fast insektenfrei sei. Darüber lacht inzwischen nicht mal mehr die heute-show. Wenn der Ministerpräsident nun feststellt: "Die Fichten schaffen es nicht, das wussten wir. Jetzt schaffen es aber nicht einmal mehr die Buchen", dann wird er ernst genommen. Kretschmann gehört – kommunistische Vergangenheit hin oder her – zu den wenigen echten Ökologen aus der Gründergeneration seiner Partei, so merkwürdig das klingt.



Weil er aber eben auch immer die eigene linke Vergangenheit und deren wilde Irrtümer heilen will, ist für ihn der Kompromiss – auch und gerade der mit den Konservativen – ein demokratischer Wert an sich. Unglücklicherweise hat er es bei der Baden-Württemberg-CDU, mit der er seit 2016 regiert, mit einem intellektuell und politisch völlig verdorrten Verein zu tun, der nicht darüber hinauskommt, den "Betriebsunfall Kretschmann" übel zu nehmen. Nicht einer aus ihren Reihen, sondern Kretschmann hat sich denn auch in einem Buch Gedanken über modernen Konservatismus gemacht. Nach dem Ausscheiden seines Amtsvorgängers Erwin Teufel ist ausgerechnet im bürgerlichsten Bundesland der Welt niemand nachgewachsen, der die geistige Leere bei den Christdemokraten auch nur annähernd hätte füllen können.

Landtagswahlen 2021 - Kretschmann tritt für dritte Amtszeit in Baden-Württemberg an Winfried Kretschmann ist der erste und bisher einzige Ministerpräsident der Grünen.

Keine ökologischen Durchbrüche

Das Bemerkenswerteste, was sich deshalb über seine grün-schwarze Koalition sagen lässt, ist womöglich: dass es sie gibt. Nicht einmal grüne Parteifreunde würden behaupten, dass Baden-Württemberg unter Winfried Kretschmann ökologische Durchbrüche erzielt hätte. Es wurmt viele Parteifreunde, dass ihr Ministerpräsident in Sachen Fahrverbote so zurückhaltend war. Aber Kretschmann findet die Polemik gegen den Diesel nun mal politisch fatal und ökologisch unangemessen.



Auch der politische Klimawandel alarmiert ihn: "Nur mit Empörung darauf zu reagieren, dass Leute eine populistische Partei wählen, das reicht nicht", erklärt er. Sein CDU-Kollege aus Sachsen, Michael Kretschmer, sei "ein Vorbild". Kretschmer hatte die in Umfragen schon vor der CDU liegende AfD praktisch durch Mund-zu-Mund-Beatmung von halb Sachsen wieder auf den zweiten Platz gedrückt. Das Land einen – es gibt nicht viele Grüne, für die so was oberste Priorität hätte.

Die hohen persönlichen Kosten des Amtes konnte und wollte der "MP" nicht leugnen. Als er Formeln wie "Meine Frau hat mir den Rücken freigehalten" aufs rhetorische Altenteil verwies, stockte ihm ein wenig der Redefluss. Er sei noch immer neugierig – eine Eigenschaft, die dem Menschen einzig sei. Füchse beispielsweise spielten, bis sie erwachsen seien, und danach "ist alles ziemlich festgezurrt". Man sieht ihn so reden, hört die Selbstironie und kommt nicht umhin, einen der ungesagten Gründe für seine erneute Kandidatur prall vor Augen stehen zu sehen. Die Grünen haben weit und breit niemanden, der ihm das Amt hätte abnehmen können.