Grünen-Politikerin Renate Künast hat gefordert, in öffentlichen Kantinen, sowie anderen staatlichen Einrichtungen künftig nur noch Bio-Lebensmittel anzubieten. "Wenn alle Schulen, Kitas und Krankenhäuser bei der Verpflegung auf Bio-Lebensmittel setzen, ist das eine Botschaft an die Bauernfamilien auf dem Land, die Umstellung zu wagen", sagte Künast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Laut Künast hätten öffentliche Einrichtungen eine enorme Nachfragemacht und könnten so für eine Steigerung der Bio-Produktion in der deutschen Landwirtschaft sorgen.

"Jeder Landrat, jede Bürgermeisterin sollte die Speisepläne in den kommunalen Einrichtungen daraufhin überprüfen", forderte Künast. Hierzu könnten die Kreise und Gemeinden langfristige Verträge mit einzelnen Landwirten abschließen. Hierdurch werde es laut Künast "auch für den Bauern attraktiv, die Produktion umzustellen".

Das Anbieten von Bio-Lebensmitteln müsste der Grünen-Politikerin nicht zwangsläufig einen Verzicht auf Fleischprodukte bedeuten. "Auch die Currywurst lässt sich ökologischer herstellen", sagte Künast. In der Vergangenheit waren die Grünen wegen Forderungen wegen der Forderung nach einem Veggie-Day – einem Tag an dem in Kantinen nur vegetarische Speisen angeboten werden – in Kritik geraten.

Doch laut Künast ist "unsere jetzige Ernährungsweise" generell gescheitert. Ihr zufolge würden die Menschen ungesund leben und Tiere und Umwelt durch die Anbau- und Haltungsbedingungen leiden. Zudem gehe es vielen Bauern wirtschaftlich schlecht. "So geht"s doch nicht weiter", sagte die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin.

Die Bundesregierung möchte, dass bis 2030 auf 20 Prozent der Agrarfläche in Deutschland Bio-Landbau betrieben werden soll. Die Regierung in Bayern will sogar 30 Prozent erreichen. Derzeit sind es noch 9,1 Prozent.