Der brandenburgische CDU-Vorsitzende Ingo Senftleben will von allen Parteiämtern zurücktreten. Das berichten unter anderem der Tagesspiegel und die Märkische Allgemeine übereinstimmend. Seine Partei hatte bei der Landtagswahl deutlich an Unterstützung verloren.



Dem Tagesspiegel-Bericht zufolge will Senftleben mit dem Rückzug die Beteiligung der CDU an einer Regierung in Brandenburg ermöglichen. Senftleben werde demnach am kommenden Dienstag nicht erneut für den Fraktionsvorsitz im Landtag kandidieren. Auch als CDU-Landesvorsitzender wolle er sein Amt zur Verfügung stellen. Die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer habe Senftleben bereits informiert, hieß es weiter.

Die CDU war bei der Landtagswahl am Sonntag mit 15,6 Prozent auf ein historisches Tief abgestürzt. Nach der Wahlniederlage versuchte der Abgeordnete Frank Bommert unterstützt von Konservativen in der Fraktion Senfleben von der Fraktionsspitze zu verdrängen – sechs der 15 CDU-Abgeordneten stimmten gegen Senfleben. Damit wäre eine Regierungsmehrheit, an der Senfleben gerade mit SPD und Grünen arbeitet, dahin gewesen.



SPD und Grüne sondieren

Die SPD, die bei der Wahl stärkste Kraft geworden war, hatte am Donnerstag mit Sondierungsgesprächen begonnen. An diesem Freitag treffen sich die Sozialdemokraten mit den Grünen. Ein rot-grün-rotes Bündnis und eines aus SPD, CDU und Freien Wählern hätte jeweils eine Stimme Mehrheit, ein rot-schwarz-grünes Bündnis sechs Stimmen Mehrheit. Theoretisch wäre auch eine Koalition aus SPD, CDU und Linken möglich. Mit der AfD will keine der anderen Parteien koalieren.

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn rief die CDU wegen der Gespräche über eine mögliche Koalition dazu auf, ihre Personalprobleme zu lösen. "Die CDU muss für sich klären, ob sie ein stabiler Partner ist", sagte Stohn. Dieser Prozess sei auch mit einem Rücktritt von Ingo Senftleben nicht abgeschlossen. "Ich bin sehr gespannt, was das für Auswirkungen hat und appelliere an die CDU ihre politische Verantwortung, eine stabile Regierung für Brandenburg zu gründen", sagte Stohn.

Der CDU-Landesvorstand hatte Senftleben zunächst zum Verhandlungsführer bestimmt. Er und sein parlamentarischer Geschäftsführer Jan Redmann sollten bis zum Abschluss der Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung geschäftsführend im Amt bleiben. Erst dann sollte die Fraktionsspitze neu gewählt werden. Bommert hatte gefordert, dass Senftleben nicht Gespräche mit der SPD führen dürfe, da er eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten unter Woidke vor der Wahl ausgeschlossen hatte.

Progressiver Kopf in einem eher konservativeren Landesverband

Senftleben gilt als ein progressiver Kopf in einem eigentlich eher konservativen Landesverband: Berührungsängste mit den Grünen hat er zum Beispiel anders als eine Parteifreunde in Sachsen überhaupt nicht. Im Wahlkampf forderte er etwa, den Kohleausstieg mit Prämien für die Regionen zu versehen: Wer schneller aussteigt, sollte mehr Geld kriegen. Bis heute weigert er sich, die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu kritisieren.

2014 wurde er Fraktionsvorsitzender im Landtag. Kurz darauf auch Parteichef. In dem Landesverband, der als chronisch zerstritten galt, brachte er Stabilität – was auch an der Bundesspitze der Partei gut ankam. Von der AfD hatte er sich im Wahlkampf deutlich abgegrenzt – und statt ihre Wählerinnen und Wähler zu umgarnen, versuchte er lieber liberale Kräfte im Land hinter sich zu vereinen. Was nicht gelang.

In der eigenen Partei lastet man ihm das schlechte Ergebnis nun persönlich an. Vor allem seine Aussage, nach der Wahl notfalls auch mit der Linkspartei reden zu wollen, wird für das schlechte Abschneiden verantwortlich gemacht. Eine Zusammenarbeit mit der SED-Nachfolgepartei gilt bei vielen in der CDU, auch im Osten, als absolutes Tabu.