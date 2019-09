Die AfD-Landtagsfraktion in Bremen ist drei Monate nach der Bürgerschaftswahl kurz davor zu zerbrechen. Drei der fünf Mitglieder wollen am Montagvormittag ihren Austritt aus der Fraktion bekanntgeben, wie die Abgeordneten am Sonntagabend mitteilten. Fraktionsvize Frank Magnitz begründete die Entscheidung mit organisatorischen Problemen.

So habe die AfD-Fraktion keinen eigenen Büroraum, keine Angestellten, und sie sei nicht in der Lage, sich auf gemeinsame Texte zu einigen. "Die Entscheidung ist über einen längeren Zeitraum gereift", sagte Magnitz. In der Bremischen Bürgerschaft sind fünf Abgeordnete zur Bildung einer Fraktion notwendig.



Bericht: Fraktionsvorsitzende zerstritten, Vorwürfe gegen Magnitz

Nach Informationen des Weser Kurier haben sich Magnitz und der Fraktionsvorsitzende Thomas Jürgewitz zerstritten. Demnach fürchte Magnitz, Jürgewitz wolle ihm sein Mandat im Bundestag streitig machen. Zudem wirft der inzwischen ausgeschiedene Schatzmeister Guido Thieme Magnitz vor, Parteimittel in fünfstelliger Höhe veruntreut zu haben – was Magnitz zurückweist. Ursprünglich sollte am 15. September der Landesparteitag der AfD stattfinden.



Neben Magnitz wollen demnach auch Uwe Felgenträger und Mark Runge die Fraktion verlassen. Runge hatte zunächst in einer knappen Mitteilung über eine Pressekonferenz am Montag informiert, auf der die drei Politiker ihre Entscheidung erklären wollen. Ihre Bürgerschaftsmandate wollen sie laut Magnitz aber behalten und dem Landtag im kleinsten Bundesland als Gruppe weiter angehören. Bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai hatte die AfD 6,1 Prozent erreicht.

Der AfD-Bundesvorstand hatte Magnitz zuletzt aufgefordert, sich bis zum 1. September zwischen seinem Bundestagsmandat und seinem Mandat als Abgeordneter der Bürgerschaft zu entscheiden. Nach einem Vorstandsbeschluss soll er eines der beiden Mandate niederlegen.



In Bremen regiert das erste rot-rot-grüne Bündnis in Westdeutschland.