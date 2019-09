Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Forderungen aus Polen nach Reparationen für die Zerstörungen durch deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg zurückgewiesen. Der richtige Weg, mit der Vergangenheit umzugehen, sei, diese nicht als abgeschlossen zu betrachten, "sondern als eine gemeinsame Verantwortung für eine bessere Zukunft", sagte Steinmeier vor seinem Staatsbesuch in Italien der Tageszeitung Corriere della Sera. "Ich hoffe, dass wir diesen Weg auch mit Polen weitergehen können, ohne uns in einer rückwärtsgewandten Debatte um Reparationen zu verlieren."

Die polnische Regierung hatte Mitte August beklagt, dass Polen bei den deutschen Reparationszahlungen deutlich benachteiligt worden sei. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz, bei der Entschädigung der von Deutschland angegriffenen Länder habe es "einen Mangel an grundsätzlicher Fairness" gegeben.



Steinmeier würde sich sehr wünschen, und habe so auch immer seine Gespräche in Polen geführt, dass man den Weg der Versöhnung, den Generationen zuvor mühsam und mit Schmerzen begonnen hätten, weitergehe. "Für uns Deutsche heißt das: Die Vergangenheit nicht vergessen, die Schuld bekennen und die Verantwortung begreifen." Steinmeier sagte, Deutschland wolle wie mit Italien auch mit Polen "nicht nur zurück in die Vergangenheit schauen", sondern an der gemeinsamen Zukunft beider Staaten in guter Nachbarschaft arbeiten, vor allem auch für eine gemeinsame europäische Zukunft. "Und eigentlich waren wir auf diesem Weg schon weit gekommen."



Polen sieht sich bei Reparationszahlungen diskriminiert

Die nationalkonservative Regierungspartei PiS hatte in ihrem Programm für die Wahlen in Polen am 13. Oktober Entschädigungen von Deutschland gefordert. "Die Schäden, die im Zweiten Weltkrieg entstanden sind, wurden bis heute nicht wiedergutgemacht", heißt es darin. In einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Umfrage hatten 58 Prozent der Befragten dafür plädiert, dass Deutschland eine solche Wiedergutmachung zahlen sollte. 18 Prozent hielten Reparationszahlungen nicht für nötig, weitere 24 Prozent der Befragten hatten dazu keine Meinung.



Polen hatte im Zweiten Weltkrieg gemessen an der Gesamtbevölkerung so viele Tote zu beklagen wie kein anderes Land. Fünf bis sechs Millionen Polen wurden getötet – etwa jeder Sechste. Auch der Grad der Zerstörung durch den Vernichtungskrieg der Nazis war vergleichsweise hoch. Die Hauptstadt Warschau wurde vor dem Rückzug der Wehrmacht fast komplett dem Erdboden gleichgemacht. Nach früheren polnischen Berechnungen belaufen sich die von Deutschland verursachten Kriegsschäden auf etwa 800 Milliarden Euro.

Deutschland hält das Thema mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 über die außenpolitischen Folgen der deutschen Einheit für rechtlich und politisch abgeschlossen. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass Polen keine Entschädigungen mehr zustehen. Unter anderem wird das damit begründet, dass Polen 1953 auf Reparationen verzichtet habe. Polen argumentiert dagegen, diese Erklärung sei unter sowjetischen Druck entstanden und verfassungswidrig.