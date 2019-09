Die AfD hat auch ihren vierten Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten im Bundestag nicht durchbringen können. Diesmal war der 73 Jahre alte Paul Podolay aus Bayern angetreten. Auch er erhielt nicht die nötige Mehrheit im ersten Wahlgang der Abstimmung. 397 Abgeordnete votierten gegen ihn, 214 stimmten für ihn, 33 enthielten sich. Die AfD-Fraktion hat als größte Oppositionsfraktion 91 Abgeordnete.

Um in das Vizepräsidentenamt gewählt zu werden, ist im ersten und zweiten Wahlgang die sogenannte Kanzlermehrheit von derzeit 355 Stimmen erforderlich. Podolay will nach Angaben der AfD in einer der kommenden Sitzungswochen in einem weiteren Wahlgang antreten. In einem möglichen dritten Wahlgang reicht es, wenn der Kandidat mehr Ja- als Neinstimmen erhält.



Podolay ist der vierte Kandidat nach den beiden hessischen AfD-Politikern Albrecht Glaser und Mariana Harder-Kühnel sowie dem Bayern Gerold Otten, die allesamt in den drei aufeinanderfolgenden Wahlgängen scheiterten.

Die AfD stellt die Nichtwahl ihrer Kandidatinnen und Kandidaten als undemokratischen Akt der Ausgrenzung dar. Vertreterinnen und Vertreter der anderen Fraktionen, insbesondere von Linken, Grünen und der SPD begründen ihre Ablehnung mit menschen- und demokratiefeindlichen Reden von AfD-Spitzenpolitikern inner- und außerhalb des Bundestages. Podolay hatte eigenen Angaben nach mit zahlreichen Abgeordneten Gespräche geführt. Er sagte ZEIT ONLINE, er habe viel Zustimmung erhalten. Er sieht sich als liberal-konservativ und zählt sich nicht zum nationalistischen Flügel der Partei, wie er sagte.



Anspruch auf Posten umstritten

Nach Ansicht des früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU) hat die AfD keinen Anspruch auf den Posten. Die Geschäftsordnung des Bundestages besage, "dass die Abgeordneten selbst entscheiden, von wem sie repräsentiert sein wollen", sagte er den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Im Grundgesetz ist festgehalten: "Der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und die Schriftführer. Er gibt sich eine Geschäftsordnung." In der Geschäftsordnung heißt es: "Jede Fraktion des Deutschen Bundestages ist durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten." Aber auch: "Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erhält." Für den Fall, dass sich dauerhaft nicht genügend Abgeordnete finden, die ihre Stimme für Kandidatinnen oder Kandidaten einer bestimmten Fraktion abgeben, gibt es bislang keine Regelung.



Intern loten die AfD-Juristen mittlerweile die Chancen aus, durch eine Klage doch noch im Bundestagspräsidium vertreten zu sein.