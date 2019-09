Wolfgang Schäuble hat eine eigene Art, sich zurückzulehnen und zu schmunzeln. Er genießt es, die kleine Irritation, hervorgerufen durch seine Worte, im Publikum zu sehen. "Mit der Ökologie werden wir die nächste Bundestagswahl nicht gewinnen", so eröffnet der Präsident des Bundestags am Morgen das sogenannte Werkstattgespräch seiner CDU zum Klimaschutz. "Ohne Ökologie werden wir sie verlieren", setzt er verschmitzt nach.

Das Bonmot hat sich Schäuble nicht eben erst ausgedacht, das Zitat ist 25 Jahre alt und stammt von Peter Hintze, als der noch Generalsekretär der CDU war. Schäubles Botschaft an seine Partei ist klar. Die CDU hat nicht erst unter dem Eindruck der erstarkten Grünen zum Klimaschutz gefunden.

Dass es lang gedauert hat, bis die Unionsparteien mit dem Thema in die Offensive gingen, hat auch mit einem Widerstreben zu tun: Man müsste ja zunächst eingestehen, ein Thema verschlafen zu haben. Insofern ist Schäubles Appell, Ökologie sei doch für die CDU eine Rückbesinnung, was viele Christdemokraten gerade eher hören wollen. Schäuble will Blockaden lösen.

Dabei nimmt auch der Druck von außen auf die Union zu. Die SPD macht das Thema zur Schlüsselfrage der Koalition: "Wir brauchen einen großen Wurf in der Klimapolitik, wenn wir als Regierung weiter eine Berechtigung haben wollen, das Land zu führen", sagte der Vizekanzler Olaf Scholz dem Spiegel.



Viel Marktwirtschaft, viele Anreize

Am 20. September will die Bundesregierung Maßnahmen zum Klimaschutz beschließen. Deshalb arbeiten sowohl CDU als auch die Schwesterpartei CSU an ihrem Profil. Die Abgeordneten aus Bayern legen am Dienstagmorgen schon mal vor: Sie wollen den Emissionshandel für CO2 auf die Sektoren Verkehr und Gebäude ausweiten. Zusätzlich soll es Anreize geben: steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung, eine höhere Pauschale für Pendler, weniger Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten, eine niedrigere EEG-Umlage, Kaufprämien für E-Autos.



Falls möglich, solle der Kohleausstieg von 2038 doch noch um ein paar Jahre vorgezogen werden, heißt es in einer Beschlussvorlage der Landesgruppe, aus dem mehrere Medien zitieren. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bleibt zudem weiter bei seiner Forderung, zu billige Flugtickets mit einer Strafsteuer zu belegen.

Zu dem Zeitpunkt, als die Meldungen über die CSU-Vorschläge schon über die Nachrichtenagenturen laufen, sitzt die Spitze der CDU noch im Konrad-Adenauer-Haus und hört Schäubles Impulsreferat zu. Am Nachmittag tauschen sich die Parteipolitiker dann in sechs Arbeitsgruppen mit Experten über den Klimaschutz aus.



Die Idee zu diesen Werkstattgesprächen hatte die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Damit will sie ihre Partei wieder mehr inhaltlich an der Regierungsarbeit beteiligen – nachdem zuletzt unter ihrer Vorgängerin Angela Merkel der Eindruck entstanden war, die CDU nicke nur ab, was die Bundesregierung vorgebe. Anfang des Jahres gab es ein erstes Werkstattgespräch. Damals ging es um das Thema Flüchtlinge.