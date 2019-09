Prinzipiell ist so ein Emissionshandel eine super Sache: Er garantiert, dass die Emissionsziele eingehalten werden. Er verteuert den CO2-Ausstoß gleichmäßig in allen Sektoren und bei allen Verbrauchern und sorgt dadurch dafür, dass die Treibhausgase dort vermieden werden, wo es am wenigsten kostet. Er tut das alles sogar grenzüberschreitend in internationalen Handelssystemen. Mit ihm könnte der Klimaschutz also wirksam und kostengünstig vorankommen – so weit die Theorie.

Die Praxis jedoch sieht ernüchternd aus. Seitdem es den EU-Emissionshandel gibt – seit 14 Jahren –, ist der Preis für CO2 viel zu günstig, um die vorgesehene Lenkungswirkung für mehr Klimaschutz zu entfalten. Aufgrund von Widerständen gegen eine wirksame politische Durchsetzung des Zertifikatehandels und Lobbyarbeit gelingt es nicht, den CO2-Ausstoß teuer genug zu machen, um ihn ausreichend zu senken, geschweige denn genügend Anreize für klimafreundliche Innovationen zu geben. Zwar wurde nachgebessert. Der Preis ist gestiegen. Doch er ist immer noch zu niedrig für wirksame Anreize zu Innovationen – und sie wären für das Zwei-Grad-Ziel und langfristigen Klimaschutz fundamental.



Es würde Jahre dauern

Würden nun Verkehr und Gebäudewärme in den schwächelnden europäischen Emissionshandel aufgenommen, käme ein weiteres Problem hinzu: Es ist vor allem im Verkehr viel teurer, CO2 zu vermeiden, als in weiten Bereichen des Energie- und Industriesektors, der bereits vom Handel erfasst wird. Dadurch würden die Preise der Zertifikate steigen, und darunter würde vor allem die energieintensive Industrie leiden, die sich nicht so schnell anpassen kann. Wäre der Preis aber niedriger, würden im Verkehrssektor die notwendigen Emissionsminderungen ausbleiben. Und mit jedem Jahr, in denen Verkehr und Immobilienwirtschaft keine glaubhaften Preissignale bekommen, werden neue Fehlinvestitionen unternommen, die dem Klima auf lange Sicht schaden.



Um den nationalen Handel ins europäische System zu integrieren, müsste außerdem die Europäische Emissionshandelsrichtlinie geändert werden – durch eine Vorlage der Kommission, auf die langwierige Verhandlungen folgen würden. Das würde Jahre dauern. Ein rein nationaler Emissionshandel könnte eine Zwischenlösung sein, aber auch er könnte frühestens 2022 eingeführt werden. Kostbare Zeit ginge verloren.

Eine CO2-Abgabe könnte dagegen unmittelbar eingeführt werden, schon Anfang 2020. Sie würde sofort das Klima schützen. Sie ist zwar ökologisch nicht ganz so effektiv, dafür ökonomisch verträglicher, da sie klare und planbare Preissignale setzt.

Sinnvoll wäre eine Abgabe von 35 Euro pro Tonne CO2, die bis 2023 auf 80 Euro steigt. Das reicht zwar nicht aus für eine umfassende Lenkungswirkung, aber es wäre ein wichtiger Anfang. Eine solche Abgabe gäbe klare Signale an Verbraucher und Investoren, sorgte für Planungssicherheit und würde Innovationen fördern. Auch verfassungsrechtlich wäre sie unproblematisch.