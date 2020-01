Die Entscheidung lag bereits Monate in der Luft: Der Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die rechtsextreme Gruppe Combat 18 (C18) in Deutschland verboten. Die Vereinigung sei mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt und kämpfe gegen die verfassungsmäßige Ordnung, begründete das Bundesinnenministerium das Verbot. "Mit seiner Strahlkraft hat der Verein unter Rechtsextremisten eine Vorbildfunktion inne und wird als Symbol des gewaltbereiten Rechtsextremismus verehrt", heißt es in der Verbotsverfügung. Es ist nun ebenfalls verboten, Ersatzorganisationen zu bilden oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisation fortzuführen.

Seit mehr als 20 Jahren sieht sich die Neonazigruppierung Combat 18 im bewaffneten Untergrundkampf gegen den Staat. Spätestens seit dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke im Frühjahr 2019 wurden die Stimmen, die ein Verbot der militanten Neonaziorganisation forderten, lauter – der mutmaßliche Mörder stammte aus dem Umfeld der deutschen Sektion von C18.



Combat 18 war 1992 in Großbritannien von militanten Rechten als "bewaffneter Arm" des rechtsextremen Musiknetzwerks Blood and Honour gegründet worden. Der Name "Blut und Ehre" ist auch ihre Parole – es sind die gleichen Worte, die auf den Fahrtenmessern der Hitlerjugend im Nationalsozialismus eingraviert waren. Der Name Combat 18 setzt sich zusammen aus dem englischen Ausdruck für Kampf sowie dem ersten und achten Buchstaben im Alphabet: AH. Gemeint ist also: Kampfgruppe Adolf Hitler.

Die Mitglieder sind Rassisten und Antisemiten, die überzeugt davon sind, dass die Welt von einer geheimen jüdischen Regierung beherrscht wird. Ihr Motto lautet: "Die weiße Revolution ist die einzige Lösung." In einem Handbuch der Gruppe steht, als "arische Gladiatoren und Berserker, Weiße Ritter und Kreuzfahrer" müsse man sich in den "letzten Kampf um unsere Rasse und Zivilisation" werfen. "Whatever it takes" – was auch immer dafür nötig sei.

Das Netzwerk propagiert das Konzept des "führerlosen Widerstands". Kleine autonome Zellen gewaltbereiter Neonazis, die vom politischen Flügel der Bewegung abgekoppelt sind, sollten sich bewaffnen und ohne Befehl Terroranschläge begehen. Die Rechtsextremen sollen sich mit einer bürgerlichen Fassade tarnen, um aus dem Verborgenen heraus aktiv werden zu können. Die einzelnen Zellen sollen einander nicht kennen und unabhängig zuschlagen, ohne zentralen Anführer. Sollte die Polizei eine Untergruppe verhaften, könnten die anderen ohne Gefahr weiter agieren.

Das Erkennungszeichen ist ein Drache, angelehnt an das Logo der englischen C18-Zeitschrift The White Dragon.

Anschläge in London

In den Neunzigerjahren machte Combat 18 mit frühzeitig aufgedeckten Planungen für Briefbombenanschläge in Dänemark und Attentate in Schweden auf sich aufmerksam. Terror und Angst verbreitete C18 mit einer Serie von Brandbombenanschlägen in England: 1999 detonierten in London drei Nagelbomben in Vierteln, in denen hauptsächlich Familien aus Afrika, Bangladesch und der Karibik lebten und vor einem Pub, der bei Homosexuellen beliebt war.



Ähnliche Attentate verübten auch die Rechtsterroristen des selbst ernannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zwei und fünf Jahre später in Köln. Der NSU, der Kontakte zu Blood-and-Honour-Aktivisten pflegte, schien die Strategie von Combat 18 gut zu kennen. Auch die deutsche Terrorgruppe nutzte die Zellenstrategie des "führerlosen Widerstands".

In der Zeit des Abtauchens des NSU, Ende der Neunzigerjahre, brachten britische Aktivisten Combat 18 auch nach Deutschland. Mitglieder von deutschen C18-Gruppen griffen anschließend in Halle und Berlin politische Gegner und Polizisten an oder planten sich zu bewaffnen und Sprengstoff zu besorgen, wie in Dortmund. Die Berliner Polizei fand bei Mitgliedern Hinweise auf geplante Sprengstoffanschläge gegen türkische und jüdische Organisationen. Einzelne Straftaten wurden zwar geahndet, aber Ermittlungen wegen der Bildung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung wurden gegen Combat 18 in Deutschland nie eingeleitet.