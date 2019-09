Geld. Mehr Geld. Noch mehr Geld. Auf diese drei Sätze lassen sich die Vorschläge reduzieren, mit denen Verkehrsminister Andreas Scheuer den Klimawandel stoppen will. Denn jetzt ist klar: In die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts, in der am kommenden Freitag das Programm der Bundesregierung zum besseren Schutz der Erdatmosphäre beschlossen werden soll, will der Minister ein Paper durchboxen, das vor allem eines vorschlägt: neue, teure, steuerfinanzierte Programme.

Steuergeld soll dabei helfen, dass künftig mehr umweltfreundliche Kraftstoffe produziert werden. Es soll den öffentlichen Nahverkehr besser machen und die Radwege. Autofahrer sollen vom Staat Geld bekommen, wenn sie E-Autos kaufen. Und die Bahn soll auch mehr Geld kriegen.

Nun ist grundsätzlich gegen Letzteres gar nicht viel zu sagen. Es wäre richtig gut, wenn der Bund der Bahn endlich mehr Geld gibt, statt sie wie in der Vergangenheit kaputtzusparen. Dringend müssen neue Züge her, neue Trassen und viele Bahnhöfe gehören auch seit Jahren ordentlich renoviert. Es kann auch keiner was gegen mehr Radwege sagen.



Nur: Wenn einem Minister im Angesicht des Klimakrise einfach nix anderes einfällt, als die Geldtöpfe zu öffnen, dann ist das einfach ein Armutszeugnis. Und es legt zwei Interpretationen nah: Entweder Scheuer hat das Ausmaß der Probleme immer noch nicht erkannt – dann wäre er für seinen Job einfach nicht klug genug. Oder aber er ist einfach zynisch – was auch keine gute Grundvoraussetzung für einen Minister ist. Sicher ist in beiden Fällen: Scheuers Verhalten schadet Deutschland immens.

Klar ist doch inzwischen: Kein Staat der Welt wird sich aus der Klimakrise einfach herauskaufen können. Ohne ein paar Verbote, ohne Ordnungsrecht und eine andere Steuerpolitik wird es nicht gehen. Klimafreundliches Verhalten muss mehr belohnt und klimaschädliches teurer werden. Es muss ein Preis für das klimaschädliche CO2 her.

Lieber die bestehenden Privilegien streichen

Oder, um ein konkretes Beispiel zu nennen: Es kann nicht länger sein, dass wir jedes Jahr rund sechs Milliarden Euro Subventionen für den Diesel zahlen. Und es darf noch weniger sein, dass es so bleibt, und wir Steuerzahlenden auch noch Subventionen für grüne Kraftstoffe finanzieren.

Sechs Milliarden Euro – man muss sich diese Zahl noch mal nennen: Wenn Scheuer einfach nur vorschlagen würde, die zu streichen, dann könnte er die Tickets für den öffentlichen Nahverkehr fast kostenlos verteilen. Bundesweit. Oder viele Liter Ökobenzin.

Doch bestehende Privilegien zu streichen, das traut sich der Verkehrsminister schlicht nicht. Besonders bitter ist das, weil CDU und CSU zugleich fast manisch an der schwarzen Null festhalten. Nur, wie soll das gehen? Die schwarze Null soll bleiben, also sollen keine neuen Schulden gemacht werden. Gleichzeitig sollen keine Privilegien gestrichen werden und keine neuen Steuern erhoben werden. Also gibt es keine neuen Einnahmen. Aber dann soll mehr Geld für den Klimaschutz ausgegeben werden, weil neue Milliardenprogramme geplant sind. Das ist schon in normalen Zeiten schlicht unseriös. In einer Zeit, in der die Konjunktur langsam einzubrechen droht, ist es gefährlich.

Scheuer, so hört man in Berlin, sei schlicht beratungsresistent. Er sei der Minister, der in der Vorbereitung für das Klimakabinett am wenigsten konstruktiv an Lösungen mitgearbeitet hat. Die entscheidende Frage ist: Wie lange guckt sich der CSU-Chef Markus Söder das noch an? Wie lange lässt Söder noch zu, das sein Minister in Berlin so offen die neue grüne CSU-Linie konterkariert? Und wann ruft die Kanzlerin: Söder, übernehmen Sie, bitte!

Heute Abend wird der Koalitionsausschuss tagen. Bei dem ist Söder dabei. Morgen wissen wir vielleicht mehr.