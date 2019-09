Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzenden der Linken, haben ihrer Partei eine Mitverantwortung am Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg attestiert. "Es ist immer eine Niederlage für eine linke Partei, wenn die Rechte so stark wird", sagte Bartsch. Ähnlich hatte sich zuvor Co-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht geäußert. Bartsch bezeichnete die massiven Verluste der Linkspartei bei den Landtagswahlen als "katastrophale Niederlage". Daraus müsse man Konsequenzen ziehen. Ein "Weiter so" sei kein Angebot, es gehe um grundsätzliche strategische Fragen.



Mit 10,4 Prozent in Sachsen und 10,7 Prozent in Brandenburg hat die Linke bei Landtagswahlen in Ostdeutschland die schlechtesten Ergebnisse seit 1990 eingefahren. In beiden Bundesländern hat sie im Vergleich zu den vorherigen Wahlen ungefähr acht Prozentpunkte und damit fast die Hälfte ihrer Stimmen verloren.

"Wir brauchen eine grundsätzliche Debatte über die strategische Ausrichtung der Partei und müssen dafür in Partei und Gesellschaft mehr zuhören", sagte Bartsch. Für viele Menschen gelte die Linke inzwischen "als zu etabliert". Ein Grund dafür sei, dass die ehemalige Protestpartei in drei Ländern – Brandenburg, Berlin und Thüringen – Regierungsverantwortung trage. "Wir müssen deutlicher machen, dass wir Opposition zu den gesellschaftlichen Verhältnissen sind." Der Fraktionsvorsitzende nannte aber auch inhaltliche Gründe für den Stimmenverlust: "Die soziale Frage ist die Kernfrage. Wir müssen sie mit der ökologischen ganz anders verbinden." Anders als in den USA ist das Thema Ökologie in Deutschland nicht so stark mit Sozialthemen verknüpft.



Enttäuschte Wähler "ernst nehmen, statt sie zu belehren"

Zuvor hatte auch die scheidende Fraktionschefin Wagenknecht von einer Verantwortung der Linken an Wahlerfolgen der AfD gesprochen. Über viele Jahre sei ihre Partei "die Stimme der Unzufriedenen" gewesen, sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Indem wir uns von unseren früheren Wählern entfremdet haben, haben wir es der AfD zu leicht gemacht. Insofern sind wir für ihren Erfolg mitverantwortlich." Die Linke müsse sich entscheiden, für welche Menschen sie Politik machen wolle. "Für die gut ausgebildete, gehobene Mittelschicht in den Metropolen oder für diejenigen, die um ihr bisschen Wohlstand immer mehr kämpfen müssen?" Mit jeweils 35 Prozent war in Sachsen und Brandenburg die AfD die stärkste Partei bei den Arbeitern.

Vor allem der Umgang mit Menschen, die nicht zu den "hippen Großstadtmilieus" gehören, müsse sich ändern. Die wachsende Distanz zu ihrer Lebenswelt zeige sich im Auftreten der Partei gegenüber AfD-Wählern. Viele von ihnen hätten früher links gewählt, würden jetzt aber "pauschal als Rassisten beschimpft". Um das zu ändern, müsse man "ihre Sicht der Dinge ernst nehmen, statt sie zu belehren, wie sie zu reden und zu leben haben". Ebenso wie Bartsch sprach sie das Thema Klimaschutz an und verteidigte dabei vor allem die Interessen der Landbevölkerung: "Wenn Teile der Linken die CO2-Steuer befürworten, die Pendler und die Mittelschicht außerhalb der Großstädte hart treffen würde, müssen wir uns nicht wundern, dass sich viele abwenden."



Wagenknecht ist noch bis Oktober Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, danach will sie den Posten verlassen. Schon im März hatte sie nach einer Burn-out-Erkrankung ihren Rückzug angekündigt. Auf Bitte ostdeutscher Landesverbände verschob sie ihren Rücktritt später auf einen Zeitpunkt nach der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober, wo die Linke mit Bodo Ramelow ihren einzigen Ministerpräsidenten stellt und die Position als Regierungspartei verteidigen muss.



Parteichefin Kipping offen für "Neuaufstellung ohne Tabus"

Wagenknechts Rücktritt ging ein Streit mit Parteichefin Katja Kipping voraus, der sich über mehrere Monate hinweggezogen hatte. Wagenknecht kritisierte den Kurs Kippings, durch den die Linke den Osten aus dem Blick verloren habe und Gefahr laufe, eine "grünliberale Lifestyle-Partei" zu werden. Der Streit drehte sich vor allem um die Migrationspolitik, in der sich Wagenknecht offen für Begrenzungen der Zuwanderung zeigte, Kipping aber an der Forderung nach offenen Grenzen festhielt. Auch warfen viele Parteimitglieder Wagenknecht vor, mit der Gründung der "linken Sammlungsbewegung" Aufstehen der Partei Konkurrenz zu machen und sie damit zu schwächen. Kipping und der ihre Politik stützende Co-Parteivorsitzende Bernd Riexinger hatten sich mit Wagenknechts Rücktrittsankündigung in dem Streit, der auch ein Machtkampf zwischen Partei und Bundestagsfraktion war, zunächst durchgesetzt.

Das steht nach den verlorenen Landtagswahlen jedoch nicht mehr fest. Kipping hat sich bereits einer "Neuaufstellung ohne Tabus" offen gezeigt. Über die solle jedoch erst nach der Wahl in Thüringen geredet werden, weil die Partei ohnehin ein "Image der Unentschiedenheit" in zentralen Fragen habe. Darin sah sie auch einen Grund für die Niederlage in Sachsen und Brandenburg, an mangelnder Ostkompetenz läge es nicht. Kipping ist seit 2012 Parteivorsitzende und kann dieses Amt laut Satzung nicht länger als acht Jahre ausüben. Dasselbe gilt für Co-Parteichef Riexinger.



Auch er hat den Vorwürfen, die Parteiführung habe mit ihrer liberalen Linie den Erfolg der AfD mitverschuldet, widersprochen. Dafür seien "diejenigen verantwortlich, die lange eine deutliche Abgrenzung zur AfD vermissen ließen", sagte er der Schwäbischen Zeitung. "Die, die rechte Strukturen verharmlost und sogar falsche Behauptungen und Forderungen der Rechten übernommen haben." Die Ursache für die Wahlniederlage sei, dass die Linke es nicht geschafft habe, sich anstelle der Grünen als Gegenpol zur AfD zu positionieren.

