CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach den starken Zugewinnen der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ausgeschlossen. Auf die Frage, ob die CDU bei der Abgrenzung bleiben könne, obwohl rund jeder vierte sächsische Wähler der AfD seine Stimme gegeben hat, sagte Kramp-Karrenbauer in der ARD: "Ja, wir können. Wir haben das auch festgelegt, auch in den Gremien." Es gehe um eine klare Abgrenzung, "aber keine Abgrenzung der Angst".

Auch für die kommissarische Vorsitzende der SPD, Manuela Schwesig, steht die Abgrenzung zur AfD nicht infrage. Die Partei sei – nicht in der Wählerschaft, wohl aber auf Funktionärsebene – "in Teilen rechtsextremistisch". Die SPD-Politikerin, die auch Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist, zeigte sich erleichtert, "dass die guten Ministerpräsidenten der Volksparteien ihr Land gegen die AfD verteidigt haben".

Am Sonntag war die CDU trotz Stimmeneinbußen in Sachsen stärkste Kraft geblieben – in Brandenburg die SPD. Die AfD konnte massiv an Stimmen hinzugewinnen und kam in beiden Bundesländern auf den zweiten Platz. Die Regierungsbildung obliegt nun den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) aus Brandenburg und seinem sächsischen Amtskollegen Michael Kretschmer (CDU). Beide müssen dabei mit jeweils zwei weiteren Parteien koalieren, um an der Macht bleiben zu können.

So wie der Ostbeauftragte der Bundesregierung forderte auch die SPD-Interimsvorsitzende Schwesig, dass die Bundespolitik mehr auf die ostdeutschen Ministerpräsidenten hören sollten – "denn wir wissen, wo vor Ort der Schuh drückt", sagte sie in der ARD. Deshalb müssten SPD und CDU auf Bundesebene den Osten stärker in den Blick nehmen. Bei manchen Bundespolitikern seien die Sorgen und Nöte der Menschen im Osten noch nicht richtig angekommen.



Rücktrittsforderung an Ingo Senftleben

Auch Kramp-Karrenbauer will die "gute Politik" fortsetzen und schrieb den Wahlsieg der CDU in Sachsen vor allem Regierungschef Kretschmer zu. Dem Ministerpräsidenten sei das Ergebnis dort zu verdanken, sagte die CDU-Bundesvorsitzende und räumte mit Blick auf die Stimmenverluste seiner Partei in Brandenburg zugleich eigene Versäumnisse ein. Die CDU sei in den vergangenen Monaten über manche Hürden "nicht so elegant" gegangen, "auch ich persönlich".



Michael Kretschmer hat den #Sachsen zugehört, mit ihnen diskutiert und mit positiver Kraft die Wahl gewonnen. Glückwunsch an @MPKretschmer @AlexDierksMdL @ConradClemens! Zugewandtheit, Kampfgeist, Mut für die Zukunft & starke Mannschaft - dieser Wahlkampf hat uns inspiriert! — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) 1. September 2019

Derweil sieht sich Kretschmers Parteikollege Ingo Senftleben – CDU-Landeschef und Spitzenkandidat seiner Partei in Brandenburg – einer ersten Rücktrittsforderung gegenüber. "Wer solch ein schlechtes Ergebnis eingefahren hat, kann nicht Vorsitzender bleiben", sagte der CDU-Politiker Frank Bommert der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen neue Wege gehen", so Bommert weiter. Die von Senftleben eingeschlagenen seien eindeutig die falschen gewesen. "Wir waren stärkste Oppositionspartei und haben nun acht Prozent verloren", sagte er. Es sei wohl einmalig in der CDU.