Holger Zastrow hat gekämpft, gereicht hat es schon wieder nicht. Bis zuletzt hatte der langjährige Spitzenkandidat der sächsischen FDP gehofft, doch dann war klar: gerade einmal 4,5 Prozent der Wähler gaben ihre Stimme den Liberalen. Die FDP scheiterte an der Fünfprozenthürde, wie bei der letzten Landtagswahl. "Wir haben natürlich gekämpft und gehofft, dass wir es schaffen", sagte Zastrow. Bei der Frage nach den Gründen, winkte er ab: "Wenn ich das wüsste, hätte ich's anders gemacht." Es sei schwer gewesen, "als außerparlamentarische Opposition Sichtbarkeit herzustellen. Ohne den Landtag, ohne den Apparat, unsere Themen zu platzieren."

Auch in Brandenburg hat die FDP den Wiedereinzug in den Landtag nicht geschafft. Von der hohen Wahlbeteiligung in beiden ostdeutschen Bundesländern, der Repolitisierung der Wählerschaft auch mit Blick auf die AfD, scheinen die Liberalen nicht zu profitieren. Was macht sie falsch?

Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte in der ARD, sie sei enttäuscht, aber es gebe nun mal keinen "Zauberstab", mit dem man schnell wieder zurück in ein Parlament komme. Die Ausgangsposition in beiden Ländern sei für die Liberalen einfach schwieriger als für andere: "Wir haben fünf Jahre außerparlamentarischer Opposition hinter uns, insofern ist der Anlauf für uns länger." Und den kann offenbar auch die Brandenburgerin Teuteberg nicht beschleunigen. Die FDP hatte sie im April zur Generalsekretärin gemacht, auch um im Osten vielleicht ein kleines bisschen beliebter zu werden.



Zu wenig Mittelstand im Osten?

Doch Teuteberg hat es bisher nicht geschafft, die FDP in der Debatte um Ostdeutschland zu profilieren. Auch für FDP-Chef Christian Lindner ist das Ergebnis bitter. Zwei Jahre nachdem er die Jamaika-Gespräche im Bund platzen ließ, kämpft seine Partei mit ihrer Marginalisierung: Sie steht in Umfragen bei sieben bis acht Prozent, bei der Europawahl und bei der Landtagswahl in Bayern im vergangenen Jahr schnitten die Liberalen noch magerer ab. Die FDP tut sich schwer damit, sich inhaltlich zu den Fragen der Zeit positionieren: Als Lindner im Frühjahr die Fridays-for-Future-Bewegung attackierte, wurde ihm das von seiner eigenen Jugendorganisation übel genommen. In Fragen der deutschen Zuwanderungspolitik gibt sich der Parteivorsitzende kritisch, will gleichzeitig ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte.



Zum Wahlausgang in Brandenburg und Sachsen sagte Lindner nun, dass viele Wählerinnen und Wähler "aus taktischen Gründen trotz Sympathie für die FDP anders gewählt haben". Sein Vize Michael Theurer argumentiert ebenfalls mit den anderen Parteien. Im Westen gebe es starke Grüne, im Osten eine starke AfD, die von Unzufriedenen gewählt werde. "Eine auf Vernunft basierte Partei wie die FDP tut sich schwer", sagte er ZEIT ONLINE. Die "konstruktive und gemäßigte Kritik" der Liberalen an den bestehenden Verhältnissen habe nicht genügend Resonanz erhalten. Was wäre die Konsequenz? "Wir müssen lauter werden, aber nicht radikaler", sagte Theurer. Das schlechte Abschneiden seiner Partei führt er zudem auf eine andere Wirtschaftsstruktur im Osten zurück, wo ein starker Mittelstand wie in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen fehle – und damit die typische Wählerklientel der Liberalen.

Thomas L. Kemmerich, Spitzenkandidat aus Thüringen, wo Ende Oktober gewählt wird, zeigt sich unbeeindruckt vom schlechten Abschneiden in den Nachbarländern Sachsen und Brandenburg. 2014 kam die FDP in Erfurt auf 2,4 Prozent, ist dort aktuell ebenfalls nicht im Landtag vertreten. In seinem Bundesland könne die FDP mit einem Funktionsargument punkten, glaubt Kemmerich: "Wenn wir in den Landtag kommen, ist Rot-Rot-Grün Geschichte. Sonst geht alles so weiter wie bisher." Am schlechten Abschneiden der FDP in Brandenburg und Sachsen gibt er der Bundespartei allerdings eine Mitschuld: Bei den Themen Migration und Klima habe sie keinen klaren Kurs. "Wenn wir in den Ländern zu einem Thema klar Position beziehen, springt uns ein Gerhart Baum oder die Julis entgegen. Das ist nicht sehr hilfreich für einen Wahlkampf. Wir brauchen eine klare Haltung zu diesen Themen. In den Ländern und im Bund", sagte er ZEIT ONLINE mit Blick auf liberale Stimmen in seiner Partei.