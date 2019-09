Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland aufgefordert, sich noch mehr mit den Erfahrungen der Ostdeutschen nach dem Mauerfall auseinanderzusetzen. Er würdigte zudem die "Härten des Umbruchs", die jede einzelne Familie im Osten nach dem Mauerfalls habe bewältigen müssen. "Viele Ostdeutsche fühlen sich bis heute nicht gehört, geschweige denn verstanden", sagte Steinmeier. Ihre Geschichten seien noch kein selbstverständlicher Bestandteil eines gemeinschaftlichen Wir-Gefühls geworden. 30 Jahre nach dem Mauerfall sei es höchste Zeit, dass sich das ändere, sagte der Bundespräsident.

"Neue, tiefe Risse" zeigten sich heute auch in Wahlergebnissen, sagte Steinmeier. Er zeigte auch Verständnis für die Unzufriedenheit in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, in denen die Jungen weggingen. Wichtig sei daher, dass Politiker vor Ort den Menschen zuhörten, mahnte der Bundespräsident. "Niemand soll und niemand muss in unserem Land das Gefühl haben, nicht gehört zu werden oder nicht sagen zu dürfen, was er denkt."

Unzufriedenheit sei dennoch kein Freibrief. Es gebe Grenzen im demokratischen Streit, so das Staatsoberhaupt. Wer Hass und Hetze verbreite und wer mit neonazistischen Netzwerken praktiziere, der überschreite diese Grenzen.



In einem Interview mit dem Spiegel hatte Steinmeier kürzlich die AfD als "antibürgerlich" bezeichnet. Der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Peter Boehringer, sprach daraufhin von einer "ungeheuerlichen Entgleisung" des Bundespräsidenten. Bei den Landtagswahlen am 1. September in Brandenburg und Sachsen hatte die AfD mehr als 20 Prozent der Stimmen erzielt. In Thüringen wird am 27. Oktober gewählt.