ZEIT ONLINE hat alle Reden des deutschen Bundestags durchsuchbar gemacht. In ihnen zeigt sich, welche Themen die Debatten dominiert haben und wie stark sich die Sprache im Bundestag verändert hat.

Ob es nun die Sprache ist, die den gesellschaftlichen Wandel bedingt, oder der gesellschaftliche Wandel, der sich in der Sprache widerspiegelt: Unser Denken und unser Sprechen hängen zusammen. In den Reden und in der Zusammensetzung des Parlaments zeigt sich: Beides hat sich verändert. Und weil im Bundestag nicht nur jedes gesprochene Wort genau mitgeschrieben wird, sondern auch Name und Titel der Sprechenden, dokumentiert die Anrede "Frau", wie über die Jahre mehr und mehr Politikerinnen ins Parlament kamen.



Seit der Gründung des Deutschen Bundestags vor 70 Jahren sitzen Frauen im Parlament, selbst unter den "Vätern des Grundgesetzes" waren schon vier Frauen. Trotzdem waren sie 1949 die Minderheit, nur 6,8 Prozent der Abgeordneten waren weiblich. Von Anfang an kämpften die Frauen für ihre Gleichstellung. Vieles, über das heftig gestritten wurde, ist heute selbstverständlich: Frauen dürfen ohne Einverständnis ihres Ehepartners einen Job annehmen, Vergewaltigung ist auch in der Ehe strafbar. So manches, was man in den frühen Debatten lesen kann, klingt heute geradezu absurd.

Zum Beispiel das "Fräulein". Im Bundestag wurde die Anrede zwar eher selten benutzt (kein Wunder, in den frühen Jahren waren dort insgesamt nur wenige Frauen vertreten). Doch nahezu jede Verwendung des Wortes in den Fünfzigerjahren scheint so, als ob man ein Fräulein nicht so richtig ernst nehmen könnte: So wurden beispielsweise Dokumente als nicht stichhaltig befunden, weil sie "sich lediglich auf die Aussagen des Fräulein Fischer" stützten (1950); ein "Fräulein Wessel" habe ihrem Kollegen "unrecht getan", weil sie ihn "scharf angegriffen" habe (auch 1950). Im Dezember 1954 beschloss der Bundestag, dass unverheiratete Frauen sich ab 21 und nicht wie früher erst ab 35 Jahren als "Frau" bezeichnen durften. Es gab vier Gegenstimmen.

Die Bezeichnung "Fräulein" wurde dennoch bis in die Achtzigerjahre regelmäßig gebraucht. Heute spricht man im Bundestag höchstens noch in Zitaten oder Erinnerungen über das "Fräulein", die Anrede "Frau" ist völlig normal.



Das Gegenstück zur "Frau" ist folgerichtig dann auch nicht der "Mann", sondern der "Herr". Zu Beginn der Aufzeichnungen kam "Herr" mehr als fünfmal so häufig vor wie "Frau". Doch der Anteil stieg kontinuierlich, immer häufiger hatten Frauen im Bundestag etwas zu sagen.



Zum ersten und bislang letzten Mal stand 1990 öfter "Frau" in den Protokollen als "Herr". Doch nicht etwa, weil Frauen damals genauso oft zu Wort kamen wie Männer. Immer noch waren sie mit etwa 20 Prozent der Mitglieder die Ausnahme und wurden auch im Protokoll so behandelt: Weil Männer grundsätzlich nur mit dem Nachnamen genannt wurden, stellte man für Politikerinnen ein "Frau" voran, irgendwie musste man ja unterscheiden. 1991 wurde diese Regelung geändert, fortan wurden beide Geschlechter gleichberechtigt mit Vor- und Nachnamen genannt.

Mit der Einführung von "Helmut", "Rita" und "Angela" nahm zeitgleich in den Protokollen die Anrede "Frau" drastisch ab, 1993 waren es 5.123-mal, der "Herr" wurde noch rund dreimal häufiger erwähnt (14.715 Nennungen). Zu dieser Zeit war etwas mehr als jedes fünfte Parlamentsmitglied eine Frau. In den folgenden Jahren stieg die Anzahl der weiblichen Abgeordneten weiter an. Immer öfter sprachen plötzlich "Kolleginnen", "Ministerinnen", "Expertinnen". Sogar über "Soldatinnen" wurde im Bundestag nun regelmäßig debattiert. Anfang 2017 erreichte der Prozentsatz der Frauen im Parlament mit 37,3 Prozent einen vorläufigen Höhepunkt. In den Protokollen näherten sich die Nennungen von "Frau" und "Herr" zum zweiten Mal in der deutschen Geschichte an.

Man sollte das als einen großen Erfolg feiern, zumindest für die Gleichstellung von Frau und Mann. Gesellschaftlicher Fortschritt ist möglich, lehrt uns die Geschichte und zeigen auch die Bundestagsdebatten. Allerdings änderte sich das Bild nach den Bundestagswahlen am 24. September 2017 wieder. Danach zog nämlich nicht nur die AfD ins Parlament ein. Sondern auch wieder mehr Männer.