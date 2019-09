Schon in Minute drei ihrer Rede kommt Alice Weidel hier im Bundestag auf die Migration zu sprechen, die Kriminalstatistik, die "illegalen" Einwanderer, die über das Mittelmeer kommen. Sie spricht von staatlichem "Wassertaxidienst" – auch all das sei "grotesk", sagt sie und ihre Fraktion applaudiert.



Um zu verdeutlichen, was das mit dem Haushalt zu tun hat, lenkt Seidel den Blick auf die Kosten der Flüchtlingskrise. Viele Flüchtlinge lebten von Hartz IV. "Asylzuwanderer" seien überproportional kriminalitätsbelastet. Weidel muss die Stimme heben, um gegen den Protest aus dem Plenum anzukommen.