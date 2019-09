Wenn in der Politik was schiefgeht, liegt das natürlich auch am Kandidaten: Der Christdemokrat Ingo Senftleben war bis zuletzt weitgehend unbekannt in Brandenburg. Obwohl er im Wahlkampf Ministerpräsident Dietmar Woidke hart attackiert hatte, strebte er zuletzt ausgerechnet eine Koalition mit Woidkes SPD und den Grünen an. Ein taktischer Fehler. Und auch für das Ergebnis des vergangenen Wahlsonntags – historisch schlechte 15,6 Prozent – muss der Spitzenkandidat einstehen.

Das hat Senftleben jetzt, zumindest vordergründig, getan. Am Freitagmittag kündigte er an, nicht mehr für den Fraktionsvorsitz im Potsdamer Landtag zu kandidieren, auch sein Amt als Landeschef will er abgeben.



Dabei weiß jeder, dass die Ursachen für die Wahlpleite nicht allein bei Senftleben lagen. In den letzten, entscheidenden Wochen im Wahlkampf wurde seine CDU zerrieben zwischen SPD und AfD. Um die Rechtspopulisten als stärkste Kraft zu verhindern, wählten letztlich viele doch die Sozialdemokraten. Derselbe Effekt, der die Brandenburger CDU schwächte, rettete dem Christdemokraten Michael Kretschmer in Sachsen das Amt.

Strukturwandel statt Bergarbeiter-Melancholie

Senftleben musste auf Druck von innen gehen. Und bei denen, die ihn loswerden wollen, geht es um etwas ganz anderes. Nämlich um die Grundsatzfrage, ob die CDU ihr Heil in der Mitte suchen soll. Oder eben nicht.

Diese Woche, nur Tage nach der Wahl und während Senftleben zu Beratungen mit der SPD über eine mögliche Koalition zusammensaß, versuchten sechs der 15 Abgeordneten in der Fraktion, ihn zu stürzen. Unter ihnen die ehemalige Landesvorsitzende Saskia Ludwig, Mitglied in der ultrakonservativen Werte-Union. Zwar ohne Erfolg – aber Senftleben ahnte wohl, dass er gegen diesen Machtblock nicht mehr reüssieren würde. Der brandenburgische Landesverband, der in der Bundespartei als intriganter Chaoshaufen verschrien ist, hatte sich schon länger gegen Senftleben aufgebäumt. Schon auf dem Parteitag, der ihn zum Spitzenkandidaten wählte, stimmte ein Drittel der Delegierten nicht für Senftleben. Selbst die Landesliste, die er paritätisch besetzt hatte, wurde ihm von den Delegierten zerpflückt.

Schade, denn in einer CDU, die in weiten Teilen nicht gerade vor Ideen sprüht und sich vielmehr aufs Reagieren verlegt hat, war Senftleben schon so was wie eine Ausnahmeerscheinung: progressiv und voller Tatendrang.

Den Kampf gegen die AfD führte er nicht, indem er sich auf die Marktplätze in der Lausitz stellte und jedem Gefrusteten nach dem Mund redete, der Kohleausstieg sei doch Mumpitz. Nein, Senftleben sagte: Lasst uns doch noch früher raus aus der Kohle – mit Prämien für jedes vorgezogene Ausstiegsjahr. Statt den trotzig-melancholischen Bergbaustolz zu bedienen, der ja ohnehin nur konservieren will, was schon so gut wie weg ist, wollte Senftleben ein Ministerium für Strukturwandel nach Cottbus bringen. Aus der vermeintlich abgehängten Region wollte er ein Vorzeigeprojekt für ganz Europa machen. So kann man eben auch auf die AfD antworten, wenn man sich traut.



Senftleben steht weiter zu Merkel

Aber als er Anfang des Jahres eine Koalition mit der Linkspartei nicht mehr ausschließen wollte, trieb er seinen Parteifreunden die Zornesröte ins Gesicht. Das ist ein Tabu für viele Christdemokraten. Dabei wollte Senftleben einfach jahrzehntealte Verkrustungen im Land aufbrechen und sich und der CDU neue Machtperspektiven eröffnen, statt auf ewig in der Brandenburger Opposition zu versauern. Irgendwann muss man den SED-Hass auf die Linke doch mal auswachsen lassen, so sieht er das.

Ihm Verharmlosung oder gar Sympathie für die SED-Diktatur zu unterstellen, wäre bösartig. Als Jugendlicher malte er mit Kreide regierungskritische Sprüche an Hauswände in seinem Heimatdorf Ortrand. Sein Traumberuf, Polizist, wurde ihm verwehrt. Er lernte Maurer. Unter den Juristen in Anzügen, wie sie durch die Parlamente und Parteizentralen laufen, fiel er immer raus. Während andere im Wahlkampf gern Volksnähe simulieren, indem sie die Krawatte abnehmen, merkt man bei Senftleben, dass er sich in T-Shirt und Jeans eigentlich am wohlsten fühlt.

Wenn die CDU es ernst meint, dem grassierenden Rechtspopulismus nahbares Spitzenpersonal und eine eigene Vision entgegenzusetzen, so sollte sie auf einen wie Senftleben nicht verzichten.

Statt im Wahlkampf ein pseudokonservatives Schauspiel aufzuführen, bekennt sich Senftleben bis heute zu Angela Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik. Er glaubt an Geradlinigkeit. Dass es bei den "Wir sind das Volk"- und "Absaufen"-Brüllern für eine CDU, die ihre christlichen Werte ernst nimmt, keine Wählerstimme zu holen gibt, hat Senftleben früher erkannt als viele in seiner Partei.