Die Spitzen von SPD und Union haben sich auf ein Klimaschutzpaket geeinigt. Ein Eckpunktepapier mit Details soll an diesem Freitagnachmittag nach Beratungen des Klimakabinetts vorgestellt werden. Die Bundesregierung will damit sicherstellen, dass Deutschland seine für 2030 gesetzten Klimaschutzziele einhalten kann. Aus der Opposition kommt Kritik an den Plänen der Bundesregierung:



Grünenchef Robert Habeck hat die von Union und SPD angekündigte Erhöhung der Pendlerpauschale kritisiert. "Das ist wirklich Unsinn, weil damit ja belohnt wird, lange Wege zu fahren", sagte Habeck im Interview mit der Welt.

Das Paket bezeichnete Habeck insgesamt als eine "gemischte Tüte". "Mal abwarten, was noch kommt. Im Moment sehe ich ein diffuses Bild." Als Entlastung für einen CO2-Preis im Verkehr einigten sich die Koalitionsspitzen auf eine Erhöhung der Pendlerpauschale um fünf Cent pro Kilometer von 2021 an. Pro Entfernungskilometer sollen demnach künftig 35 statt 30 Cent von der Steuer abgesetzt werden können.

"Nutzlose, marktliberale Instrumente"

Die Generalsekretärin der FDP Linda Teuteberg sagte im TV-Sender Welt, weißer Rauch steige offenbar auf, auch wenn die Details noch nicht bekannt seien. Sie fügt hinzu: "Klar ist, das zeichnet sich leider schon ab, dass es ein Sammelsurium unkoordinierter Einzelmaßnahmen ist." Stattdessen hätte die Koalition ein "einfaches System der CO2-Bepreisung" einführen müssen.

Das Klimapaket sei unsozial und ineffektiv, erklärten die Fraktionsvorsitzenden der Linken Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Vor allem kleine und mittlere Einkommen würden belastet, Reiche und Konzerne geschont. "Es setzt auf nutzlose, marktliberale Instrumente statt auf wirkungsvolle staatliche Ordnungspolitik."



Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Alice Weidel übte Kritik am Klimapaket. "Verbot von Ölheizungen, Verteuerung von Heizöl, #Benzin, #Diesel, #Kohle und Erdgas: Die Bürger werden gnadenlos für eine Ideologie ausgepresst!", twitterte sie.



Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat die Beschlüsse der großen Koalition zur Klimapolitik ebenfalls kritisiert. Die Einigung von Union und SPD sei "kein Durchbruch", sondern vielmehr ein "Skandal", erklärte die deutsche Sprecherin der Bewegung Fridays for Future. "Während Hunderttausende klimastreiken, einigt sich die Groko anscheinend auf einen Deal, der in Ambitionen und Wirksamkeit jenseits des politisch und technisch Machbaren liegt", sagte sie.