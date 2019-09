CDU und CSU verzichten in ihren Vorschlägen für den Klimaschutz mehreren Berichten zufolge auf eine CO2-Steuer. Die Union setzt vor allem auf den Handel mit CO2-Zertifikaten, wie aus einem Papier der Parteien für das Klimakabinett am 20. September hervorgeht, das ZEIT ONLINE vorliegt. Zuvor hatte unter anderem der Spiegel darüber berichtet. Das Dokument verfassten die Unionsfraktionsvizes Andreas Jung (CDU) und Georg Nüßlein (CSU), die mit der Aufgabe betraut worden waren, gemeinsame Vorschläge zu erarbeiten.

Bei dem Treffen am 20. September will die große Koalition grundlegende Maßnahmen für den Klimaschutz beschließen. Beteiligt sind unter anderem die Ministerien für Umwelt, Wirtschaft, Finanzen, Verkehr, Bauen, Landwirtschaft sowie die Kanzlerin. Die SPD verknüpft den Fortbestand der großen Koalition im Bund mit Fortschritten in der Klimapolitik.

Die Sozialdemokraten streben unter anderem eine CO2-Steuer an, wobei Bürger und Unternehmen an anderer Stelle entlastet werden sollen. Dies soll klimafreundliches Verhalten attraktiver machen. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) argumentiert, dieses Modell sei schneller umsetzbar als die komplizierte Einführung eines neuen, voraussichtlich zunächst nationalen Handelssystems nach dem Vorbild des bestehenden EU-Emissionshandels für Energiewirtschaft und Industrie.

Preisober- und -untergrenzen geplant

In dem Unionspapier heißt es hingegen, man lehne "eine CO2-Steuer ab, also Steuererhöhungen auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas". Die Parteien sprechen sich stattdessen für ein Modell eines Emissionshandels mit Preisober- und -untergrenzen aus. Dies soll einerseits deren Wirksamkeit sicherstellen und andererseits die Kosten für den Bürger kontrollierbar halten. "Bei der Umsetzung des Zertifikatesystems müssen verlässliche Marktsignale und Zielerreichung genauso gesichert werden wie bezahlbares Wohnen und individuelle Mobilität in der Stadt und auf dem Land", heißt es.

Um Bürgerinnen und Bürger zum Klimaschutz zu Hause zu motivieren, will die Union eine "Klimaprämie" als Steuernachlass für eigene Investitionen einführen. "Ob bei klimafreundlichen Investitionen in die eigenen vier Wände, bei Investitionen für klimafreundliches Heizen oder bei energieeffizienten Haushaltsgeräten", Bürger sollten bei der Steuer sparen können, heißt es in einem Papier der Unionsfraktionsvizes.

Zudem wollen CDU und CSU Flugtickets teurer machen, Bahnreisen dafür billiger und den Güterverkehr auf der Schiene ausbauen. Auch die Lkw-Maut soll ausgeweitet werden.

Die Bundesregierung hatte im Frühjahr das Klimakabinett gegründet, um zu beraten, wie Deutschland seine Klimaschutzziele doch noch erreichen kann. Unter anderem muss Deutschland bis 2030 seinen CO2-Ausstoß um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 senken. Allerdings liegt Deutschland aktuell deutlich hinter den eigenen wie auch den international verbindlichen Zielen im Kampf gegen die globale Erderwärmung.