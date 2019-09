In dieser Woche geht es um alte Ölheizungen und den künftigen Ruf der Politik. Denn an diesem Freitag werden mehr Jugendliche denn je die Schulbank gegen die Straße eintauschen. Sie werden für eine ehrgeizigere Klimapolitik demonstrieren und damit auch gegen diese Regierung.

Mit einem wachen Gespür für verlogene Worte fragen sie: Ist es gerecht, wenn Kinder künftig nicht nur für die Rente, sondern auch für die Umweltschäden ihrer Eltern werden zahlen müssen – nur weil die ihre Ölheizungen behalten wollen? Funktioniert der Generationenvertrag noch, wenn die Generation Merkel trotz der Klimakrise immer dickere SUV fährt und noch häufiger durch die Gegend fliegt? Muss ein Jugendlicher akzeptieren, dass seine Eltern dauerhaft über ihre ökologischen Verhältnisse leben und damit auf seine Kosten?

Der Protest lässt sich nicht mit Fahrradwegen befrieden

Und kann man Politikern noch glauben, die die eigenen Versprechen immer wieder brechen? Was Deutschland am Freitag an Protest erleben wird, hat nur am Rande mit der kleinmütigen Diskussion zu tun, die zwischen CDU/CSU und SPD um die CO2-Steuer oder Emissionshandel tobt. (Den versteht sowieso nur noch eine Hand voll Experten.) Und es wird sich daher auch nicht mit einem wie immer gebastelten Milliardenprogramm zur Förderung von Bahntrassen und Fahrradwegen befrieden lassen.

Die Bewegung für mehr Klimaschutz, die in den vergangenen Monaten immer größer geworden ist und deren Vertreterin Greta Thunberg am kommenden Montag mit UN-Generalsekretär António Guterres in New York eine Vollversammlung eröffnen darf, stellt eine sehr grundsätzliche Frage: Wie viel von der Erde steht wem zu, heute und morgen? Sie bindet zwei Themen zusammen: den Umweltschutz und die Gerechtigkeit.

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Auch wenn viele Kinder es oft nicht so ausdrücken können wie die Experten: Sie wissen, dass die heutige Art des Wirtschaftens ihnen das Leben morgen schwer machen wird. Während ihre Eltern vielleicht noch rechtzeitig sterben, bevor eine drei oder vier Grad wärmere Welt die Ökosysteme durcheinanderbringt, werden sie die Folgen der aktuellen Umweltignoranz vieler Regierungen spüren. 2050 ist die Zeit, in der ihre Kinder aufwachsen werden. In der ihre Familien die Dürren, die Wetterumschwünge und Stürme, die vielen Flüchtlinge erleben werden. Sie ahnen also, dass die Ungerechtigkeit, die längst schon zwischen den Nationen und innerhalb vieler Länder herrscht, durch die Klimakrise eine weitere Dimension bekommen wird.

Wen wundert da noch, dass die klugen Kinder ungeduldig werden, etwas ändern wollen, jetzt. Dass sie fast stereotyp wiederholen: Die Zeit drängt! Regierung, mach endlich was! Die Ideen sind doch da!