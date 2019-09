Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert ein Ende der großen Koalition, falls Union und SPD sich nicht auf ein ambitioniertes Klimapaket verständigen. "Die Koalition kann nicht weitermachen, wenn sie nicht in der Lage ist, zweifelsfrei zu klären, wie Deutschland seine Klimaziele bis 2030 erreichen kann", sagte Schulze dem Tagesspiegel. "Wenn wir als Industrieland nicht vormachen, wie es geht, können wir auch nicht erwarten, dass sich andere Staaten anschließen. Es geht um die Glaubwürdigkeit dieser Regierung."

Das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung will am 20. September – kurz vor dem UN-Klimagipfel in New York – ein Bündel von Maßnahmen vereinbaren, besonders um die C02-Emissionen zu verringern. Die bisherigen Vorschläge der Ministerien reichen aus Schulzes Sicht jedoch nicht aus. "Wir brauchen für diese und künftige Regierungen einen Mechanismus, mit dem jedes Jahr überprüft wird, wie weit Deutschland bei der Einsparung von Treibhausgasen gekommen ist", sagte Schulze.

Im Streit über die von ihr vorgeschlagene CO2-Abgabe auf Sprit, Heizöl und Benzin zeigte Schulze sich kompromissbereit. "Entscheidend ist, dass es am Ende einen fairen und sozial ausgewogenen Preis auf CO2 geben wird." Der Preis bei einer solchen Klima-Steuer sollte kontinuierlich, aber nicht zu rasant steigen, so Schulze. "Wir müssen aufpassen, dass Normalverdiener oder Pendler auf dem Land sich ihr Auto noch leisten können."