Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat gemeinsam mit dem Präsidenten der Weltbank David Malpass ein globales Programm zum Waldschutz ins Leben gerufen. Wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mitteilte, investiert die Bundesregierung 250 Millionen Euro in den weltweiten Waldschutz. Insgesamt soll die sogenannte Initiative ProGreen ein Volumen von einer Milliarde Dollar (910 Millionen Euro) haben.

Das Ressort von Minister Müller investiert dabei 200 Millionen Euro direkt in das Programm sowie weitere 30 Millionen Euro in die Zentralafrikanische Waldinitiative Cafi und weitere 20 Millionen Euro für den Schutz indigener Gemeinschaften.

Mit dem Geld soll der Tropenwald besser geschützt oder wieder aufgebaut sowie illegaler Holzeinschlag bekämpft werden. Zusätzliche Mittel gibt es dann auch für die Etablierung von Zertifikaten, die auf die Verwendung nachhaltigen Tropenholzes verweisen.

Entwicklungsminister Müller begründete die Initiative mit der immensen Bedeutung des Regenwalds für den Planeten. "Allein der Amazonasregenwald produziert 20 Prozent des weltweiten Sauerstoffs. Aber alle vier Sekunden wird die Fläche eines Fußballfelds abgeholzt – vor allem für riesige Soja- und Palmölplantagen", sagte der Minister. Elf Prozent der CO2-Emissionen gingen auf Brandrodung und Waldzerstörung zurück. "Das müssen wir sofort stoppen", sagte Müller.

Bundesregierung und Weltbank starteten ihre Initiative zeitgleich mit dem Beginn des UN-Klimagipfels in New York, an dem Dutzende Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), teilnehmen. Eingeladen sind auch Vertreter der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft. Die Vereinten Nationen versprechen sich durch den Gipfel ein stärkeres Engagement der internationalen Staatengemeinschaft zur Verringerung des klimaschädlichen Kohlendioxidausstoßes – eminent für die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015.