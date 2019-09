In Brandenburg bahnt sich ein rot-schwarz-grünes Bündnis an: Die Grünen haben sich mit klarer Mehrheit dafür ausgesprochen, mit SPD und CDU über eine Koalition zu verhandeln. Auf einem Kleinen Parteitag in Kleinmachnow stimmten 46 der 54 Delegierten dafür. Das entspricht 85,2 Prozent. Damit werden die drei Parteien von Montag an über eine sogenannte Kenia-Koalition verhandeln.

Vorausgegangen war eine "lange, intensive Debatte", wie die Grünen auf Twitter schreiben. "Wenn Grüne diese fünf Jahre nicht mitgestalten, dann werden wir die Tonnen CO2 nicht ein bisschen reduzieren können", warb Bundesvorsitzende Annalena Baerbock für Koalitionsverhandlungen. Die Brandenburger Fraktionschefin Ursula Nonnemacher sprach von einem "sehr tollen Ergebnis", sagte aber auch: "Wir werden (…) mitnehmen, dass viele Bauchschmerzen haben."

Die Landesvorstände von SPD und CDU hatten bereits am Donnerstag beschlossen, dass sie Koalitionsgespräche aufnehmen wollen. Der Landesparteirat der Grünen hatte ebenfalls eine Empfehlung ausgesprochen. Die endgültge Entscheidung musste jedoch der Kleine Parteitag treffen.

SPD und Linke haben ihre Mehrheit verloren

Bei den Landtagswahlen am 1. September hatten SPD, CDU und Linke zwischen 5,7 und 7,9 Prozentpunkte verloren, während Grüne und AfD Stimmen hinzugewannen. Damit hat die rot-rote Regierung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) keine Mehrheit mehr. Auch mit der CDU oder den Grünen könnte die SPD nur eine Minderheitsregierung bilden. Da niemand mit der zweitplatzierten AfD zusammenarbeiten will, wurde ein Dreierbündnis nötig.

In den vergangenen Wochen hatte die SPD auch Sondierungsgespräche mit Grünen und Linken geführt. Doch statt Rot-Rot-Grün könnte Brandenburg nun eine Kenia-Koalition bekommen. Es wäre das zweite solche Bündnis auf Landesebene. In Sachsen-Anhalt regiert Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bereits seit 2016 zusammen mit SPD und Grünen.

Nach der konstituierenden Sitzung des Brandenburger Landtags am kommenden Mittwoch haben die drei Parteien bis Weihnachten Zeit für ihre Koaltionsverhandlungen. Falls binnen drei Monaten kein Ministerpräsident gewählt ist, gilt der Landtag als aufgelöst, und die Landesverfassung sieht dann eine Neuwahl vor.