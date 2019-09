Die beiden Vorsitzenden der Grünen fordern einen substantiellen Politikwechsel in Sachsen und Brandenburg – und ein großes Entgegenkommen von der sächsischen CDU, sollte diese tatsächlich mit den Grünen (und der SPD) eine neue Landesregierung bilden wollen. Damit Gespräche darüber zu einem "guten Ergebnis" kämen, werde die CDU "einige Aussagen kassieren müssen" und Lehren aus dem Wahlergebnis ziehen, sagte der Parteivorsitzende Robert Habeck in Berlin.

Bei den Landtagswahlen in den beiden ostdeutschen Bundesländern blieben die Grünen zwar hinter den Erwartungen zurück, könnten aber entscheidend für die Bildung einer neuen Regierungskoalition sein. In Sachsen obliegt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) diese Aufgabe. Nachdem sein bisheriges Bündnis mit der SPD nicht mehr über die erforderliche Mehrheit verfügt, ist er auf die Unterstützung die Grünen angewiesen. Eine Zusammenarbeit mit Linkspartei oder AfD hatte Kretschmer vor der Wahl ausgeschlossen.



In Brandenburg wiederum beginnt Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Sondierungen für eine neue Landesregierung. Weiterregieren könnte er in einer rot-grün-roten Koalition, in einem Bündnis der SPD mit CDU und Freien Wählern oder mit CDU und Grünen.



Baerbock fordert Politikwechsel

Egal ob im sächsischen Dresden oder im brandenburgischen Potsdam – für die Grünen-Chefin Baerbock muss sich "was verändern", wie sie in der ARD sagte. CDU und SPD hätten 30 Jahre lang komplett durchregiert. Und viele Menschen seien von ausbleibenden Veränderungen genervt. "Wir wollen diese Bundesländer erneuern, beim Klimaschutz, auch bei der Stärkung der ländlichen Regionen mit Bus und Bahn, mit Ärzteversorgung." Hier müsse jetzt geliefert werden. "Und das werden wir in Gesprächen sehr, sehr deutlich machen", sagte Baerbock.

Dass ihre Partei am Ende weniger Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen konnte, als dies manche Demoskopen vorausgesagt hatten, führt die Grünen-Chefin vor allem auf die Angst vor einer erstarkten AfD zurück. Viele Bürger hätten ihr gesagt, dass sie eigentlich den Grünen ihre Stimme geben wollten, aber dann angefügt: "Aber ich will auch nicht, dass eine rechtsextreme Partei in meinem Bundesland stärkste Kraft wird". Deswegen, so Baerbock, hätten sich etliche in letzter Minute noch für die SPD in Brandenburg und die CDU in Sachsen entschieden.

Ähnlich äußerte sich Robert Habeck: Die bisherigen Regierungsparteien seien mit "Leihstimmen" gewählt worden. Ihr Ergebnis sei "keine eigene Kraft" und keine Bestätigung der bisherigen Regierungslinie, sagte der Grünen-Chef. Mit Blick auf die Bundesregierung fügte er hinzu: "Das Ergebnis ist nun so, dass alle gewinnen und verlieren. Das wird auf Unentschieden hinauslaufen und gar nichts passiert." Die große Koalition wurstele sich weiter durch.