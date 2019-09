Die SPD in Brandenburg strebt eine Koalition mit der CDU und den Grünen an. Das melden mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Sitzungsteilnehmer. Nach ersten Sondierungsgesprächen will Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dem Landesvorstand seiner Partei Koalitionsgespräche mit den zwei anderen Partnern vorschlagen.

Seit der Landtagswahl am 1. September fanden Sondierungsgespräche sowohl für eine solche Kenia-Koalition als auch für ein rot-grün-rotes Bündnis statt. Zuvor hatte die SPD mit der Linkspartei regiert. Ein rot-rotes Bündnis hätte aber keine Mehrheit mehr gehabt.



Die Grünen haben nach Informationen des Senders RBB unter anderem durchgesetzt, dass der Kohleausstieg spätestens im Jahr 2035 abgeschlossen ist. In Brandenburg befinden sich mehrere große Abbaugebiete für Braunkohle. Die Kohlekommission der Bundesregierung hatte bisher einen Ausstieg für das Jahr 2038 vorgeschlagen. Die CDU soll laut RBB erreicht haben, dass bestehende Windräder mehr Leistung erhalten, bevor neue aufgestellt werden. Dem Bericht zufolge will Woidke am Donnerstagabend die Entscheidung für Koalitionsgespräche offiziell verkünden.



Die SPD, die seit der Wiedervereinigung in Brandenburg den Ministerpräsidenten stellt, war bei der Landtagswahl stärkste Kraft geworden mit 26,2 Prozent vor der AfD mit 23,5. Die CDU erreichte mit 15,6 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis. Die Grünen gewannen dazu und landeten bei 10,8 Prozent.



Es wäre nach Sachsen-Anhalt das zweite Kenia-Bündnis in einem Bundesland. Auch in Sachsen, wo ebenfalls am 1. September gewählt wurde, arbeiten CDU, SPD und Grüne an einem solchen Bündnis.