Bei den Wählerinnen und Wählern in Baden-Württemberg erreichen die Grünen laut einer Umfrage einen Rekordwert. Nach der Ankündigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, bei der Landtagswahl 2021 wieder antreten zu wollen, kann die Partei in dem Bundesland derzeit mit 38 Prozent der Stimmen rechnen. Das geht aus einer Umfrage von Infratest dimap für den Südwestrundfunk (SWR) und die Stuttgarter Zeitung hervor.

Im Vergleich zum Trend vom März legen die Grünen damit um sechs Punkte zu und erreichen den höchsten Umfragewert, den Infratest dimap bundesweit jemals für die Partei ermittelte. Dagegen käme ihre Koalitionspartnerin CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann nur noch auf 26 Prozent (minus zwei Punkte), wenn bereits am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Rund eineinhalb Jahre vor der Wahl ist die CDU damit weit von ihrem Ziel entfernt, selbst die Regierungschefin zu stellen.

Die SPD würde demnach mit acht Prozent (minus vier Punkte) erstmals in Baden-Württemberg nur noch ein einstelliges Ergebnis erzielen und läge gleichauf mit der FDP, die ebenfalls acht Prozent (minus ein Punkt) erreichen würde. Die AfD, derzeit größte Oppositionsfraktion, liege bei 12 Prozent. Die Linke wäre mit 3 Prozent weiterhin nicht im Landtag vertreten.



Bei Direktwahl würde Kretschmann Regierungschef

Kretschmanns Entscheidung für eine erneute Spitzenkandidatur stößt bei 71 Prozent der Befragten auf Zustimmung. 77 Prozent sind zufrieden oder sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Eisenmann, die derzeit Kultusministerin ist, kann 23 Prozent der Bürger mit ihrer Arbeit überzeugen.



Könnten die Menschen den Regierungschef direkt wählen, würden sich 69 Prozent für Kretschmann entscheiden, aber nur 13 Prozent für seine Herausforderin. Eisenmann hat damit einen noch schlechteren Wert als CDU-Landeschef Thomas Strobl, der im März bei dieser Frage auf 17 Prozent gekommen war. Strobl hatte im Sommer zugunsten von Eisenmann auf die Spitzenkandidatur verzichtet.



Winfried Kretschmann ist beliebtester Ministerpräsident

Im bundesweiten Vergleich ist Kretschmann laut dieser Umfrage weiterhin der beliebteste Ministerpräsident. Dabei reicht seine Popularität weit über das eigene Lager hinaus: Auch Anhänger von FDP (85 Prozent), CDU (83 Prozent), SPD (70 Prozent) und AfD (56 Prozent) sind mehrheitlich zufrieden mit seiner Arbeit.

Kretschmann regiert seit 2011, erst mit einem grün-roten Bündnis und seit 2016 mit einer grün-schwarzen Koalition. Er hatte am 12. September erklärt, für eine dritte Amtszeit antreten zu wollen. Bei der Landtagswahl 2016 waren die Grünen auf 30,3 Prozent gekommen und erstmals stärkste Kraft bei einer Landtagswahl überhaupt geworden. Für die repräsentative Erhebung befragte Infratest dimap am Montag und Dienstag telefonisch 1.004 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg.