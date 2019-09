Wie überrascht die SPD von ihrem eigenen Erfolg ist, das zeigt sich vielleicht an dem Blumenstrauß, den Wahlsieger Dietmar Woidke um zwanzig nach sechs überreicht bekommt. Bescheiden ist das sehr kleine Gebinde aus gelben und orangefarbene Blumen, das Woidke gut gelaunt entgegennimmt und an seine Frau weiterreicht. Es ist ein Strauß, der eher für einen Verlierer als für einen Sieger gemacht scheint.



Woidke steht im vierten Stock der Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam. Es sind nüchterne Räume, in denen die SPD den Wahlabend begeht, aber man hat einen grandiosen Blick auf die Innenstadt, auch auf den gegenüberliegenden Landtag. Dort wird die SPD auch künftig wieder die meisten Abgeordneten stellen.



Woidke, Ministerpräsident in Brandenburg seit 2013 und SPD-Spitzenkandidat, hat bei der Landtagswahl etwas erreicht, was ihm noch vor wenigen Wochen kaum einer zugetraut hat: Die SPD liegt vor der AfD, mit etwa zwei Prozentpunkten Abstand. 26,2 Prozent hat die SPD nach den Hochrechnungen erreicht, das ist weit mehr, als ihr irgendeine Umfrage in den vergangenen Wochen vorausgesagt hatte. Zuletzt kam sie maximal auf 22 Prozent, die AfD hatte während des Wahlkampfes in mehreren Umfragen vor der SPD gelegen.

Nun bleiben die Sozialdemokraten das, was sie in den 30 vergangenen Jahren in Brandenburg immer waren: stärkste politische Kraft. Eine Koalition gegen sie ist nicht möglich. Sie werden also auch weiterhin die Regierung anführen. Dass sie dennoch im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl fast sechs Prozentpunkte verloren haben, fällt angesichts des Niedergangs, den die SPD derzeit im ganzen Land erlebt, kaum ins Gewicht.

AfD ist zweitstärkste Kraft

Dass die Stimmung dann doch nicht so überschwänglich ist, wie man vielleicht erwarten könnte, liegt nicht nur am nüchternen Naturell des Ministerpräsidenten, der eher weniger zu großen Emotionen neigt. Es ist der Tatsache geschuldet, dass der eigentliche Wahlsieger natürlich die AfD ist. Mit einem Plus von über elf Prozentpunkten hat sie stärker zugelegt als jede andere Partei. Sie ist jetzt zweitstärkste Kraft in Brandenburg.



Von "Freude und Demut" spricht Mike Bischoff, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag. Dass die SPD am Ende doch noch vor der AfD lag, hat sicher auch mit Woidke als Person zu tun. Er ist der bekannteste Politiker des Landes, 50 Prozent der Brandenburger wünschten sich laut einer Umfrage, dass er Ministerpräsident bleibt. Zudem hat die SPD in den letzten Wochen einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht.

Doch Woidke selbst gibt auch unumwunden zu, dass die Stärke der SPD sich nicht nur ihrem Programm oder seiner Person verdankt – sondern dem Zweikampf mit der AfD. Viele Menschen hätten sich am Ende für die SPD entschieden, weil sie eben nicht wollten, dass die AfD stärkste Kraft wird.



Maurer, Brückenbauer – kein Ministerpräsident

Es ist eine Erklärung, die man an diesem Abend auch bei anderen Parteien hört. In einem Hotel nahe der Potsdamer Innenstadt hat sich die CDU zum Grillen verabredet. Der grüne Innenhof ist voll, doch die Stimmung ist äußerst bescheiden. Mit etwa 15 Prozent wurde die CDU auf Platz drei verbannt. "Maurer. Brückenbauer. Ministerpräsident." hatte deren Spitzenkandidat Ingo Senftleben im Wahlkampf plakatiert. Von Letzterem wird er sich nun verabschieden müssen. Stattdessen hat er seiner Partei das schlechteste Ergebnis in der brandenburgischen Landesgeschichte beschert. Ein Koalition mit Linken und Grünen, die Senftleben sehr zum Ärger seiner eigenen Parteibasis zumindest nicht ausgeschlossen hatte, hat keine Mehrheit.

Hat Senftleben sein Liebäugeln mit den Linken geschadet? Vor der Tür des Hotels steht ein junger Mann in gepflegtem hellgrauen Anzug und blickt freundlich durch eine schwarze Hornbrille. Es ist Jan Redmann, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU im Landtag. Viele Spätentschiedene unter den Wählern hätten für die SPD gestimmt, um zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird, glaubt er. Das habe der CDU mehr geschadet als die Debatte um eine Zusammenarbeit mit den Linken.

Annalena Baerbock, die Grünen-Vorsitzende, die in Brandenburg wohnt, begründet den SPD-Erfolg am Rande der Wahlparty ihrer Partei ähnlich. "Wir haben am Wahlstand in den vergangenen Wochen immer wieder gehört: 'Wir wollten euch ja wählen, aber jetzt wählen wir doch lieber die SPD'", sagt Baerbock. Nicht wenige potenzielle Grünen-Wählerinnen und Wähler hätten am Ende eben strategisch entschieden, um einen AfD-Triumph zu verhindern. "Das hat dazu geführt, dass die sehr gute Stimmung für die Grünen am Ende nicht vollständig in Stimmen umgesetzt werden konnte."