Eigentlich kann man natürlich gar nicht mit gutem Gewissen, "der Osten" sagen, wenn man beschreiben will, was am Sonntagabbend passiert ist. Schließlich ist ja nur in zwei von fünf ostdeutschen Bundesländern gewählt worden. Andererseits jedoch haben all jene, die von einer Richtungswahl oder einem Tag der Entscheidung gesprochen haben, völlig recht. Die ersten beiden der drei Landtagswahlen waren mehr als nur der Auftakt zum wichtigsten politischen Ereignis des Jahres und dass sich ihre Ergebnisse nun auf höchst verblüffende Art und Weise gleichen, zeigt, dass sie mehr als nur ein Spiegel der sächsischen und brandenburgischen Situation sind.

Sie haben uns tief in die Verfasstheit der ostdeutschen Gesellschaft schauen lassen. Selten zuvor war mehr Klarheit, nie zuvor weniger Illusionen. Denn was wir da sehen ist etwas, was sich in schnellen Schlagzeilen schwerlich wird fassen lassen können. Wir sehen nämlich Widersprüche und Komplexität. Wir sehen Siege und Niederlagen bei eigentlich allen politischen Parteien. Und wir sehen auch und vor allem viele kleine Aufbrüche und große Verfestigungen. So sind sie nämlich, die Ossis und all die Westdeutschen, die dort leben, gehören natürlich auch dazu. Sie haben sich nach langen Jahren der Politikverdrossenheit und Skepsis ihren politischen Raum zurückerobert. Nach links genauso wie nach rechts. Und nun stehen sie sich gegenüber und ziehen an ihrem Land wie an einem langen Seil. Noch kann niemand mit Sicherheit sagen, wie dieser Kampf eines Tages ausgehen wird.

Diese Energie hat die Wochen des Wahlkampfes bestimmt. Sie waren nicht weniger als ein Fest der Demokratie, es fand Abend für Abend auf den sächsischen und brandenburgischen Marktplätzen statt, selten zuvor sind so viele Menschen noch einmal vor die Tür gegangen, um daran teilzunehmen. Die hohe Wahlbeteiligung zeugt davon.



Politischen Aufbruch initiieren

Umso mehr sind die Ergebnisse selbst beinahe ernüchternd, nicht mehr als Zwischenschritt, ein Arbeitsergebnis. Vielleicht eine Kampfpause, hoffentlich ein Auftrag. So viel wie in den vergangenen Wochen in all dem Reden und Verstehen aufgebrochen ist: Noch mehr bleibt fortan zu tun. Eigentlich nämlich ginge es darum, die politische Kultur im Osten umfassend zu erneuern, damit jene Verkrustungen, die die AfD hervorgebracht haben, sich nicht nur aufweichen, sondern gänzlich zum Verschwinden gebracht werden können.

Von den Wählerinnen und Wählern ebenso wie von den Politikerinnen und Politikern in beiden Bundesländern wurde vom Rest des Landes zuletzt viel, offenbar zu viel, verlangt: Sie sollten nicht nur verhindern, dass die AfD stärkste Kraft werden würde, sondern, wie nebenbei, auch noch einen politischen Aufbruch initiieren, der sich vor allem in der Mitte des Wahlkampfes in steigenden Umfragen für die Grünen und auch für die Brandenburger CDU leicht angekündigt hatte. Also ein Aufbruch hin zu neuen, spannenden politischen Konstellationen ebenso wie zu einem stärkeren Votum für den Klimaschutz.

Das wurde erreicht: Die AfD konnte im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 kaum zulegen, mehr noch, im Wahlkampf ging von den Rechtspopulisten keine Energie mehr aus, sie strahlten eher in ihr Biotop hinein, als dass sie die Diskurse inhaltlich vor sich hertreiben konnten. Aber, dennoch, die AfD konnte sich stabilisieren und manifestieren, sie konnte ihre Stärke erneut unter Beweis stellen. Es wäre schön, wenn man eines Tages sagen könnte: An diesem Abend haben die Rechtspopulisten ihren Zenit überschritten. Aber auch diese Antwort wird erst die Zukunft geben können.



Der erhoffte politische Aufbruch ist allerdings ausgeblieben: Letztlich ist es mit Dietmar Woidke (SPD) in Brandenburg und mit Michael Kretschmer (CDU) in Sachsen beiden Amtsinhabern gelungen, sich nur mit einer massiven Anti-AfD-Kampagne auf den letzten Metern zu stabilisieren und verlorenen Boden wieder gutzumachen. Die Angst der Menschen vor einem Wahlsieg der AfD war einfach zu groß. Das gehört auf jeden Fall zu den Hoffnungssignalen dieser an Hoffnungssignalen letztlich eher armen Wahlen.