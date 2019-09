Die Landesvorstände von CDU und SPD haben nach der Landtagswahl in Sachsen die Aufnahme von gemeinsamen Sondierungsgesprächen mit den Grünen beschlossen. In informellen Gesprächen mit SPD und Grünen solle geprüft werden, "ob das eine Basis ist für weitere Dinge und weitere Zusammenarbeit", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach der Landesvorstandssitzung in Dresden. Kretschmer und der CDU-Fraktionschef im Landtag, Christian Hartmann, sollen die Gespräche führen. Laut dem Ministerpräsidenten ist das Wahlergebnis ein Auftrag, eine Regierung für Sachsen zu bilden, die die nächsten Jahre "stark und stabil" arbeitet.

Zuvor hatte bereits der SPD-Landesvorstand der Aufnahme von Sondierungsgesprächen für eine mögliche schwarz-grün-rote Koalition zugestimmt. "Wir wollen dafür sorgen, dass wir in Sachsen weiterhin stabile demokratische Verhältnisse haben", sagte SPD-Landeschef Martin Dulig. Ihm zufolge kann es "eine Mehrheit aus CDU, Grünen und SPD" geben. Diese dürfe aber "keine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners" sein.

Grüne entscheiden am Samstag über Sondierungen

Die sächsischen Grünen selbst wollen erst auf einem Landesparteirat am Samstag in Dresden über mögliche Sondierungen entscheiden. Die Vorsitzenden der Bundespartei, Annalena Baerbock und Robert Habeck haben dabei bereits deutliche Zugeständnisse in den Bereichen Umweltschutz und Kohleausstieg gefordert.

Bei der Landtagswahl in Sachsen war die CDU am Sonntag trotz erheblicher Verluste stärkste Kraft geworden. Weil auch der bisherige Koalitionspartner SPD auf ein historisch schlechtes Ergebnis abstürzte, hat die bisherige schwarz-rote Koalition von Ministerpräsident Kretschmer keine Mehrheit mehr. Ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen gilt als einzige mehrheitsfähige Option. Es werden allerdings schwierige Gespräche erwartet, unter anderem wegen der Differenzen in der Verkehrspolitik oder bei der Gestaltung des Kohleausstiegs in der Lausitz.

FDP-Vorstand tritt nach 4,5-Prozent-Niederlage zurück

Bei der FDP führen die Ergebnisse der Wahl zu personellen Konsequenzen. Nachdem die Partei mit einem Ergebnis von 4,5 Prozent bereits zum zweiten Mal den Einzug in den sächsischen Landtag verpasste, kündigte der gesamte Landesparteivorstand der Liberalen seinen Rücktritt an. Damit zieht sich auch Landesparteichef Holger Zastrow nach 20 Jahren an der Spitze der Landespartei zurück. Eine Neuwahl des Vorstands soll turnusgemäß am 2. November erfolgen, teilte Generalsekretär Torsten Herbst mit.