Nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen steuern beide Länder jeweils auf ein Dreierbündnis zu. Obwohl in Brandenburg die rot-rote Regierung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) abgewählt wurde, könnte er mit knapper Stimmenmehrheit in einer rot-grün-roten Koalition weiterregieren. Nach dem vorläufigen Ergebnis wäre rechnerisch auch ein Bündnis der SPD mit CDU und Freien Wählern oder mit CDU und Grünen möglich. In Sachsen, wo bisher die CDU unter Ministerpräsident Michael Kretschmer mit der SPD regierte, ist das wahrscheinlichste Bündnis eine Kenia-Koalition beider Parteien mit den Grünen.



Am Montag beraten die Gremien der im Bundestag vertretenen Parteien über den Wahlausgang in Berlin, um sich anschließend öffentlich zu äußern. So will CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gegen 13.30 Uhr vor die Presse treten, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil um 14 Uhr.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), sprach sich nach der Doppel-Wahl für verstärkte politische Anstrengungen im Osten aus. "Im positiven Sinne rüttelt das Ergebnis wach: Wir müssen den in dieser Bundesregierung gestarteten Weg der echten Strukturpolitik weiter verstärken", sagte der Wirtschafts-Staatssekretär. "Der Osten braucht dabei weiter Vorfahrt." Gerade der Erfolg von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer resultiere daraus, dass er der Rhetorik an den politischen Rändern nicht gefolgt sei. Hirte sprach sich mit Blick auf die AfD für einen Kurs der "klaren Abgrenzung statt Ausgrenzung" aus.



CDU-Vize pocht auf klare Kante gegen AfD und Linke

Thomas Strobl, Vizevorsitzender der Bundes-CDU, lobte Kretschmer für einen Kurs der klaren Abgrenzung zu AfD und Linkspartei. Damit sei er auch ein Vorbild für die Gesamtpartei. Gegenüber rechts- und linksextremen Erscheinungen müsse in der Demokratie eine klare Kante gezeigt werden, wie dies Kretschmer für die Sachsen-Union getan habe, sagte Strobl der Deutschen Welle in Berlin. Die CDU müsse "eindeutig und klar sagen: Mit den Leuten von der AfD gibt es nichts – also keine Koalition, keine Kooperation, keinerlei Zusammenwirken. Diese Klarheit ist notwendig."

Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben hatte vor der Wahl auch eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausgeschlossen. Die CDU hatte auf ihrem Bundesparteitag im Dezember in Hamburg dagegen beschlossen, sie lehne "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab".

Strobl betonte, er spüre nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg nicht nur Erleichterung und Freude. Angesichts der hohen Stimmenzahl der AfD müsse die CDU daran arbeiten, dass "dieser rechte Rand in Deutschland verschwindet, der Linksextreme im Übrigen genauso". Die CDU müsse sich "den Themen zuwenden, die die Menschen interessieren und beschäftigen" und den Menschen zuhören, so wie dies Kretschmer in Sachsen getan habe. Dann müsse die CDU in einem zweiten Schritt "tatkräftig diese Probleme auch lösen".

