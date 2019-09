Die Landtagswahl in Sachsen stößt auf großes Interesse. Bei der Abstimmung zeichnete sich bis zum Mittag eine weit höhere Wahlbeteiligung als bei der jüngsten Wahl im Jahr 2014 ab. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, hatten bis 12 Uhr landesweit 26,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der vorigen Landtagswahl vor fünf Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt 14,9 Prozent.

In Dresden haben nach Angaben der Stadt bis 12 Uhr bereits 53,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Zum gleichen Zeitpunkt vor fünf Jahren lag der Wert in der Landeshauptstadt lediglich bei 28,8 Prozent.

Ähnlich sah es auch in den beiden anderen großen Städten Sachsens aus. In Leipzig betrug die Wahlbeteiligung um 12 Uhr 41,5 Prozent und lag damit fast doppelt so hoch wie zur Mittagszeit bei der Wahl 2014 (20,9). Die Stadtverwaltung in Chemnitz vermeldete eine Wahlbeteiligung von rund 30 Prozent. "Bei der vorangegangenen Wahl waren es zu diesem Zeitpunkt nur 17 Prozent", teilte die Stadt mit.

Noch bis 18 Uhr sind im Freistaat rund 3,3 Millionen Männer und Frauen zur Wahl aufgerufen. Vor fünf Jahren hatten insgesamt nur 49,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.