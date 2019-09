Im Streit über das Klimapaket der großen Koalition hat sich die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer gesprächsbereit gezeigt. "Wir werden offen mit den Grünen darüber sprechen, wie man zusammenkommen kann", sagte Dreyer dem Tagesspiegel. Zum als zu niedrig kritisierten CO2-Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne sagte sie: "Wir haben ja der Union vorgeschlagen, dass man wenigstens als Kompromiss mit 20 Euro beginnt." Es sei nicht an der SPD gescheitert, "es hätte mit uns einen höheren Preis geben können".



Union und SPD hatten am sich am Freitag auf die Eckpunkte ihres Klimapaketes geeinigt. Bis 2023 sind demnach Investitionen von mehr als 54 Milliarden Euro vorgesehen. Kritik an dem Paket war unter anderem von der Opposition, Umweltschützern und Wirtschaftsverbänden gekommen. Führende Forscherinnen und Forscher halten es für zu kleinteilig und in der Wirkungskraft zu begrenzt. Die Grünen forderten, das Klimapaket im Bundesrat weitreichender zu fassen.

Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich offen für nachträgliche Veränderungen des Klimapakets gezeigt. Wenn im Bundesrat Verbesserungen vorgeschlagen würden, "höre ich mir das unvoreingenommen an". Das Paket enthalte aber auch große Fortschritte. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) verteidigte das Paket im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Blick auf den finanziellen Umfang der geplanten Maßnahmen: "Das erfüllt die kühnsten Forderungen, die im Vorfeld aufgestellt worden waren."

Juso-Chef Kevin Kühnert sprach sich für einen "Klimadialog" mit breiter Beteiligung der Bevölkerung aus. "Die Groko kann und muss das nicht alleine lösen, denn wir haben es mit keinem konventionellen politischen Konflikt zu tun", sagte er der Rheinischen Post. Gesellschaftliche Akzeptanz erreiche man nur, wenn Fragen des Klimaschutzes von Grund auf mit der Bevölkerung verhandelt würden.